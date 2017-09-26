细菌性阴道炎形成原因

2017-09-26 来源：

核心提示：细菌性阴道炎常常会降临到一些女性朋友的生活中，给她们的身心带来双重伤害，严重影响她们的工作、生活、和家庭。为此，女性朋友们应该多多了解一些妇科疾病的常识，以便于日常生活中做好相关的防范工作。

影响女性健康的除了日常的疾病之外，就是独属于女性的妇科疾病。细菌性阴道炎常常会降临到一些女性朋友的生活中，给她们的身心带来双重伤害，严重影响她们的工作、生活、和家庭。为此，女性朋友们应该多多了解一些妇科疾病的常识，以便于日常生活中做好相关的防范工作。接下来一起来了解一下细菌性阴道炎形成原因有哪些吧。

当人体雌激素水平下降，导致阴道上皮萎缩，细胞糖原减少，不利于乳酸杆菌生长。大量使用抗生素或用碱性液体过度冲洗阴道，抑制乳酸杆菌的生长。性乱，性交频繁(因精液pH为7.2-7.8)等导致致病性厌氧菌和加特纳菌大量繁殖，引起阴道微生物生态平衡失调。兼氧性乳酸杆菌减少。最终导致细菌性阴道病。细菌性阴道炎形成原因若要细细划分的话，可分为以下几点：

1、间接接触感染

接触被细菌污染的公共厕所的坐便器、浴盆、浴池坐椅、毛巾，使用不洁卫生纸，都可以造成感染。

2、性传播

是导致发病的原因之一，女方有症状者至少有10%的男方有细菌性尿道炎。

3、大量服用抗生素

抗生素改变了阴道的微环境，致病的细菌病原体大量繁殖，导致局部的细菌性阴道炎发作。

4、过度讲究卫生

有些女性为了保持卫生，经常采用药用洗液来灌洗阴道，很容易破坏阴道的酸碱环境，容易感染上细菌性阴道炎。

由于细菌性阴道炎很可能诱发其他生殖器感染疾病，严重的时候可能会造成女性不孕，因此平时要严加防范。呵护女性私处健康，推荐大家选择成分天然无毒无害的欧姗·臭氧抗菌剂。

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出于对自身健康的关注，也是对家人健康的保障，欧姗呼吁女性朋友们加强妇科疾病的防范意识，全面了解细菌性阴道炎形成原因，做好相关的预防措施。爱家爱自己，欧姗与万千女性共同守护私处健康。