细菌性阴道炎洗液

2017-09-26 来源：

核心提示：细菌性阴道炎属于阴道炎的常见类型，发病之后对于生理器官危害比较大，容易诱发多种并发症，并致使阴道内部产生恶臭气味，对于女性生活有较大的影响，所以很多女性想了解细菌性阴道炎洗液，好及时解决私处问题。

妇科疾病一直是一个困扰女性的话题，在妇科疾病中最常见的就可以说是阴道炎了，而细菌性阴道炎属于阴道炎的常见类型，发病之后对于生理器官危害比较大，容易诱发多种并发症，并致使阴道内部产生恶臭气味，对于女性生活有较大的影响，所以很多女性想了解细菌性阴道炎洗液，好及时解决私处问题。

细菌性阴道炎是一种由阴道加特纳菌和一些厌氧菌的混合感染，导致阴道内微生态平衡失调，引起的阴道分泌物增多，白带有鱼腥臭味及外阴瘙痒灼热的综合征。可分为嗜血杆菌性阴道炎、棒状杆菌阴道炎、厌氧菌性阴道病炎、加特纳菌性阴道炎等。本病也可通过性接触传染，在性关系混乱的人群中发病率较高。分泌物涂片检查可发现大量脓球，对女性的身体健康影响十分严重，而且细菌性阴道炎带来的臭味还可能影响女性的工作和生活，所以细菌性阴道炎洗液对女性十分重要。

细菌性阴道炎对女性的身体和心理伤害都非常大，而且非常容易出现反复的问题，其原因多为细菌无法全部杀死。近几年专家发现臭氧针对细菌、霉菌等微生物的作用首先是破坏细胞膜，细胞膜受到损害后细胞新陈代谢发生障碍并抑制其生长。臭氧继续向细胞膜内渗透，破坏其内部组织，直至死亡。臭氧灭菌速度快，具有强大的氧化平衡霉系统。所以欧姗科研团队历经12年对配方及臭氧技术进行研究和临床实验，于2015年面向中国女性私处健康市场全面推出科研成果—欧姗·臭氧抗菌剂，努力为珍爱呵护女性健康做出贡献。欧姗的主要成分为臭氧和天然植物精油，其中臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒;天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。所以，欧姗·臭氧抗菌剂被称为女性私处护理的必备品。

通过以上内容的介绍，相信大家对细菌性阴道炎洗液已经有所了解了。因为女性的私处比较潮湿、温暖，所以更加容易滋生细菌。为了保持私处健康卫生，建议女性经常换洗内裤，清洗私处。同时愉悦的心情和良好的心态对女性健康都十分重要。