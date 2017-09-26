细菌性阴道炎外阴瘙痒

2017-09-26 来源：

核心提示：细菌性阴道炎外阴瘙痒就是非常常见的妇科疾病，它对患者的身体和心理的伤害都非常大，所以很多患者被此病折磨。

女性是非常特殊的群体，相比男性来说，私处更容易出现问题，细菌性阴道炎外阴瘙痒就是非常常见的妇科疾病，它对患者的身体和心理的伤害都非常大，所以很多患者被此病折磨。

出现细菌性阴道炎的病人阴道通常会奇痒或疼痛、有烧灼感、排尿不适、尿道感染时还可出现尿频、尿急、尿痛。观察白带，可见白带如豆渣样或凝乳样，无异味，外阴充血，又红又肿，由于瘙抓，还可出现外阴皮肤破溃。取患者的少许白带，放在显微镜下观察，可找到菌丝或芽胞。因为女性特殊的生理构造，决定女性这一部位总是多事地带。阴道由阴道口与外界相通，外界临近环境是外阴区，外阴区有尿道、肛门的排泄物及腺体的分泌物，阴道平时有白带、月经血流出，同时它又是性交和分娩时的通道，再加上阴道口又温暖又潮湿的环境，因此很容易感染念珠菌。所以女性在平时的生活当中一定要注意私处卫生。

念珠菌性外阴炎对女性的身体和心理伤害都非常大，而且非常容易出现反复的问题，其原因多为细菌无法全部杀死。近几年专家发现臭氧针对细菌、霉菌等微生物的作用首先是破坏细胞膜，细胞膜受到损害后细胞新陈代谢发生障碍并抑制其生长。臭氧继续向细胞膜内渗透，破坏其内部组织，直至死亡。臭氧灭菌速度快，具有强大的氧化平衡霉系统。所以欧姗科研团队历经12年对配方及臭氧技术进行研究和临床实验，于2015年面向中国女性私处健康市场全面推出科研成果—欧姗·臭氧抗菌剂，努力为珍爱呵护女性健康做出贡献。欧姗的主要成分为臭氧和天然植物精油，其中臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒;天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。所以，欧姗·臭氧抗菌剂被称为女性私处护理的必备品。

通过以上内容的介绍，相信大家对细菌性阴道炎外阴瘙痒已经有所了解了。为了能够尽快帮助女性恢复健康，建议在平时的生活中注意私处卫生，平时的饮食以清淡为主。如果发现病情加重，一定要及时到医院进行检查，不要不好意思。