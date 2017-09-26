细菌性阴道炎能治好吗

2017-09-26 来源：

核心提示：细菌性阴道炎病症给女性生活带了极大的困扰，很多女性朋友在治疗完细菌性阴道炎病症都经历了后期复发的情况，这让患者都比较担心细菌性阴道炎能治好吗。

细菌性阴道炎属于阴道炎病变的一种类型，发病概率相对比较高，在生活中比较多见，细菌性阴道炎病症给女性生活带了极大的困扰，很多女性朋友在治疗完细菌性阴道炎病症都经历了后期复发的情况，这让患者都比较担心细菌性阴道炎能治好吗，其实细菌性阴道炎是可以治疗好的，需要大家注重正规治疗。

1、一定要完成医生规定的治疗疗程。对于大部分病人只要用药得当，几天下来检查结果会表现为阴性，但这并不意味着就好了。其实这时有些未被消灭干净的病菌正躲在黏膜下，等到下一次例假前后抵抗力差的时候，它又会跑出来。因此，专家提示：真正意义上的细菌性阴炎治 愈标准，是要在连续3个月，检查结果为阴性。

2、丈夫或性伴侣应同时进行治疗。细菌性阴炎会通过性传播，因此，丈夫或性伴也很可能染上该病，如果不治就会造成反复交叉感染。

3、细菌性阴道炎能治好吗？治疗细菌性阴炎期间要保持外阴清洁，禁止性交。在治疗细菌性阴炎期间都必须禁止性生活，以免性交摩擦使阴道充血，炎症加剧。治疗结束后，应在下次月经干净后复查白带，呈阴性后方可恢复性生活。

4、一定要对生活用品进行同步“治疗”。毛巾和内裤上也会染有病原体，如果不将它们进行同步治疗，治疗细菌性阴炎的成果就会前功尽弃。因此，对毛巾和内裤要进行充分消毒：煮沸15分钟，并要放在阳光下晒干，平常也应放在通风、干燥的地方。

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上述为大家分享的就是细菌性阴道炎能治好吗，细菌性阴道炎治疗难度较大，需要患者耐心治疗。为了预防病情复发，日常洗护可用欧姗·臭氧抗菌剂，有助于促进身体及早恢复康复。