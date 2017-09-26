外阴阴道炎怎么办

2017-09-26 来源：

核心提示：外阴阴道炎病症的发生和日常没有做好私处护理有一定关系，如使用的护垫不够卫生，在没有勤换内裤的情况下，都比较容易引起外阴阴道炎病症，这种病症对于个人生理健康有一定的影响。

外阴阴道炎病症的发生和日常没有做好私处护理有一定关系，如使用的护垫不够卫生，在没有勤换内裤的情况下，都比较容易引起外阴阴道炎病症，这种病症对于个人生理健康有一定的影响，患病之后危害相对较大，大家应该谨慎对待该病症的治疗，外阴阴道炎怎么办，在此为女性朋友总结有关阴道炎的治疗措施，以供大家参考。

1、一般治疗法，一般的疗法也就是通过生活的调理来改善病情，那患有阴道炎的女性，在平时的生活中，要注意个人的卫生，积极治疗并注意休息，饮食也要合理化，尽量避免刺激性食物，内裤要经常换，不与其他衣物一起洗，以防发生交叉感染。

2、外阴阴道炎怎么办？酸碱度调和，酸碱不均衡，会导致阴道炎的出现，因此患有阴道炎就要注意酸碱度的调和，可以运用碱性清洗液对外阴进行清洗，将阴道内的酸碱度做适当调整，抑制霉菌的繁殖和生长，不过冲洗完后要尽快保持外阴干燥，阻止念珠菌的生长。但是要在医生的指导下选择洗液！

3、药物疗法，阴道炎的类型多，针对不同类型的阴道炎，选择不同的药物进行治疗，这样才能达到治疗效果，而且也不会对患者产生较大的副作用，一定要遵照医嘱进行合理、坚持用药，以快速恢复健康。

4、夫妻双方未同时接受医治，阴道炎虽然是女性的妇科疾病，但是在治疗的时候，一定要注意夫妻同时进行治疗。患了阴道炎之后，会通过性生活能够将病原体传给丈夫，使丈夫也成为带菌者，约10%的男人可发生龟头包皮炎。如果仅女方医治而男方未治，那么即使女方医治好也会被丈夫再感染，使念珠菌在夫妻双方间反复“传递”，女人的阴道炎反复出现。

做好日常洗护很重要

日常清洁私处时，大家可以使用欧姗·臭氧抗菌剂，欧姗·臭氧抗菌剂针对厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性较强的主要妇科炎症致病菌均有抗抑作用，欧姗·臭氧抗菌剂对阴道炎、宫颈炎、白带恶臭、盆腔炎、子宫内膜炎、宫颈糜烂的细菌、霉菌、致病菌以及带状疱疹、尖锐湿疣及湿疹引发的细菌感染均有预防和杀灭作用。

上述和大家详解了外阴阴道炎怎么办，阴道炎治疗难度是比较大的，在患病的时候应该去正规医院做治疗，并在生活中辅助使用欧姗·臭氧抗菌剂，有利于身体恢复健康。