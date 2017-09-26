外阴痒是阴道炎吗

2017-09-26 来源：

核心提示：外阴痒是阴道炎吗？这是很多女性朋友在关注的一个健康话题，外阴痒属于女性朋友常见的生理病症，这种症状对于患者生活影响非常大。

外阴痒是阴道炎吗？这是很多女性朋友在关注的一个健康话题，外阴痒属于女性朋友常见的生理病症，这种症状对于患者生活影响非常大，如果没有做好对应的治疗措施，必然会引起更多的并发症，外阴痒的原因有很多，患上阴道炎病症会伴有阴道炎的症状，同样多种妇科疾病也有可能诱发外阴痒，在此和大家详解哪些妇科疾病会引发外阴痒。

1、外阴痒是阴道炎吗？真菌性阴道炎：外阴、阴道瘙痒、外阴潮红、伴豆渣样白带，有异味，搔抓后可引起外阴皮炎湿疹性改变。

2、阴道毛滴虫病：外阴、阴道瘙痒，有泡沫样白带，常伴有特殊异味，搔抓后同样外阴部皮炎湿疹性改变。做阴道分泌物涂片检查可与上面的病样区别开。不可自行盲目清洗。

3、阴虱病：阴虱常贴伏于皮肤表面或附于阴毛根部，阴虱卵呈灰白色、针头大小。阴虱的叮咬及其毒汁、排泄物可导致皮肤发痒、可产生脱屑，并继发湿疹样改变和毛囊炎。

4、蛲虫感染：主要侵犯幼女，成年女性也可感染，当夜间肛门松弛时，蛲虫从直肠内爬出游动到外阴部交配产卵，并刺激外阴部皮肤粘膜，引起局部瘙痒。

5、疥虫感染：引起疥疮时，外部破损最严重，故局部瘙痒也最明显。

多种妇科疾病均会引起外阴痒症状，为了自身健康着想，大家可以使用欧姗·臭氧抗菌剂来止痒，欧姗·臭氧抗菌剂针对厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性较强的主要妇科炎症致病菌均有抗抑作用，欧姗·臭氧抗菌剂对阴道炎、宫颈炎、白带恶臭、盆腔炎、子宫内膜炎、宫颈糜烂的细菌、霉菌、致病菌以及带状疱疹、尖锐湿疣及湿疹引发的细菌感染均有预防和杀灭作用。

以上为女性朋友介绍了外阴痒是阴道炎吗，并非只有阴道炎病症才会引发外阴痒的症状，女性朋友出现外阴瘙痒症状时务必做好相关护理事宜，可以使用欧姗·臭氧抗菌剂，止痒效果还是不错的。