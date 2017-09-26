外阴瘙痒阴道炎怎么办

2017-09-26 来源：

核心提示：外阴瘙痒阴道炎对身体存在一定的危害很难自愈，因此需要大家做好相关的防治，争取降低病变期间的危害发生，外阴瘙痒阴道炎怎么办？

外阴瘙痒阴道炎属于女性健康的天敌，而且这种病症发病率极高，多数女性都会被阴道炎病症所困扰，尤其存在多个性伴侣，或者性生活不洁的情况下，更容易感染外阴瘙痒阴道炎，这种疾病对身体存在一定的危害很难自愈，因此需要大家做好相关的防治，争取降低病变期间的危害发生，外阴瘙痒阴道炎怎么办？

外阴瘙痒阴道炎怎么办？

1、注意个人卫生，日常生活中应该勤换内裤，并且内裤应该选择全棉、透气的材质;每天都要清洗外阴，但是不能够用很热的水或者是肥皂进行擦洗，避免对阴道造成伤害;如果在月经期间，那么更是要保持外阴干净，清楚换卫生棉。

2、不能够抓痒，外阴瘙痒难耐，很多女性都会进行抓挠，这是非常不正确的行为。抓挠之后不仅不能够缓解瘙痒的情况，反而有可能够扩大感染的范围，导致更大面积出现瘙痒情况，也不能够用热水进行清洗哦，这样会更加的瘙痒难耐。出现瘙痒的时候，可以使用欧姗·臭氧抗菌剂，欧姗·臭氧抗菌剂针对厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性较强的主要妇科炎症致病菌均有抗抑作用，欧姗·臭氧抗菌剂对阴道炎、宫颈炎、白带恶臭、盆腔炎、子宫内膜炎、宫颈糜烂的细菌、霉菌、致病菌以及带状疱疹、尖锐湿疣及湿疹引发的细菌感染均有预防和杀灭作用。

3、少吃辛辣食物，少吃一些辛辣、油炸等等容易上火的食材，另外研究也应该要禁止，否则容易引发更加严重的过敏情况。

4、保持愉快的心情，保持一个愉快的心情，缓解紧张、忧虑的心情，也可以适当的使用一些镇静药，这样可以有效的缓解外阴瘙痒的情况。

5、注意公共场合卫生，出现了外阴瘙痒的情况之后，要特别注意个人衣物、床铺等等进行消毒，并且适当的减少使用公共场所的浴缸、马桶等等，预防出现外阴瘙痒的情况。

6、到医院进行检查，如果外阴瘙痒的问题比较严重，并且出现了皮肤破损，甚至是感染的情况，那么到医院进行检查，日常还要注意疾病的复发情况。

上述为大家介绍的就是外阴瘙痒阴道炎怎么办，患上外阴瘙痒阴道炎病症之后对于正常生活会带来严重影响，大家应该注重正规治疗，生活中使用欧姗·臭氧抗菌剂，可以有利于控制住瘙痒症状。