如何治疗阴道炎

2017-09-26 来源：

核心提示：如何治疗阴道炎，这是很多患者都在考虑的一个问题，为了自身能够深入将阴道炎病症给有效治疗好，建议女性朋友务必要对症做好治疗。

阴道炎属于常见高发的一种妇科疾病，可见于任何一个年龄段的女性朋友，阴道炎病变对于身体伤害是比较严重的，而且容易诱发其他疾病，细菌滋生比较快，如何治疗阴道炎，这是很多患者都在考虑的一个问题，为了自身能够深入将阴道炎病症给有效治疗好，建议女性朋友务必要对症做好治疗。

如何治疗阴道炎？

1.细菌性阴道病治疗原则(1)口服药物。(2)局部药物治疗。(3)性伴侣不需常规治疗。

2.念珠菌性阴道炎(1)消除诱因：若有糖尿病应给予积极治疗，及时停用广谱抗生素、雌激素及皮质醇。勤换内裤，用过的内裤、盆、毛巾均应用开水烫洗。(2)局部用药。(3)全身用药(反复发作或不能阴道给药的患者)。(4)性伴侣不需常规治疗。(5)妊娠合并假丝酵母菌阴道炎局部治疗为主。

3.滴虫性阴道炎(1)阴道局部用药。(2)性伴侣应同时进行治疗，治好前应避免无保护性交。

4.老年性阴道炎治疗原则为补充雌激素，增强阴道免疫力，抑制细菌生长。

5.阴道炎治疗原则为保持外阴清洁、对症处理。

阴道炎预防大于治疗

日常洗护选择正确的洗护产品对于预防阴道炎有很好的效果。推荐使用欧姗·臭氧抗菌剂。欧姗·臭氧抗菌剂有什么好处呢，欧姗·臭氧抗菌剂针对厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性较强的主要妇科炎症致病菌均有抗抑作用，欧姗·臭氧抗菌剂对阴道炎、宫颈炎、白带恶臭、盆腔炎、子宫内膜炎、宫颈糜烂的细菌、霉菌、致病菌以及带状疱疹、尖锐湿疣及湿疹引发的细菌感染均有预防和杀灭作用。

上述为大家介绍的就是如何治疗阴道炎，阴道炎严重影响女性健康，对于任何年龄段的女性平时都要做好私处健康护理，清洁私处时使用温水或是成分天然且安全的私处洗护用品。