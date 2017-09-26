念珠阴道炎怎么得的

2017-09-26 来源：

核心提示：发现患有念珠阴道炎时很多女性最想知道的就是导致念珠阴道炎的原因，而导致念珠阴道炎的原因有很多。

当女性日常生活中发现存在白带异常、外阴及阴道灼热瘙痒等症状时都会到医院进行检查，通过检查发现是患有念珠阴道炎，却怎么也想不通念珠阴道炎怎么得的，这一问题让很多患者都非常疑惑，下面我们就通过文章内容为大家进行简单的介绍，希望大家可以通过文章内容得到答案。

念珠阴道炎怎么得的？

当发现患有念珠阴道炎时很多女性最想知道的就是导致念珠阴道炎的原因，而导致念珠阴道炎的原因有很多，下面就为大家简单介绍几种，大家可以根据日常行为习惯来确定自己的患病原因。

一、通过性生活进行传染。很多患有念珠菌性阴道炎的女性，自身是健康的。但因为性生活，性伴侣若携带致病菌，将直接会因性接触，传染给女性，导致炎症的出现。

二、不合格的卫生用品的使用。不合格的卫生巾、卫生护垫流入市场，或由于包装不严被污染。使用后也易被感染。经期若不注意个人卫生，也会给念珠菌创造了有利的生长环境。

三、内裤不洁引发。穿紧身内裤，内裤又非纯棉质地，导致外阴部潮湿又不透气，易导致炎症。新的内裤，在拖运过程中，容易被各种细菌污染，不经清洗直接穿，也容易造成感染。

四、女性特殊时期易患炎症。糖尿病患者或孕妇，阴道上皮糖原增多，酸度增加，易于念珠菌的滋长。

五、公共用品的使用。使用消毒不严格的公共浴盆、浴巾等，造成感染，将会引发念珠菌性阴道炎。

六、自身抵抗力较低。若女性体质较弱，平时不注意锻炼，自身的抵抗力较弱，很容易被炎症干扰。

找对病因后，对于患者来说最为重要的就是防治了。这是因为念珠阴道炎给女性身体造成的影响非常大，首先如果不及时防治念珠阴道炎就会导致不孕。这是因为阴道在正常情况下有一个相对安全的环境，菌群比较平衡，酸碱度比较均衡。这种适宜精子暂时存留、通过的环境，是非常重要的，一旦这种环境被破坏，就容易发生不孕。

其次，如果怀孕后发现患有念珠阴道炎的话会影响胎儿的发育，孕妇患病后，极少数人阴道中的念珠菌能经宫颈上行，穿透胎膜感染胎儿，引起早产。

最后，当女性发现患有念珠阴道炎后就要积极进行针对性的防治。而日常生活中的护理就是最为关键的一点。

第 一要积极治疗，治疗方面如果患病期间有过性生活的，建议夫妻一起治疗，往往男性带菌而不发病，容易导致女性反复感染。

第二注意个人卫生，内裤一定要单独清洗，洗澡毛巾，内裤一定要在阳光下晾晒干，不可放在卫生间阴干，阴暗潮湿的地方最容易滋生霉菌;

第三注意私处清洁，由于女性私处经常会存在分泌物，因此容易滋生病菌，这就会使病情加重。所以在这里推荐大家使用具有预防妇科疾病作用的欧姗.臭氧抗菌剂。欧姗.臭氧抗菌剂作为新一代女性私处日常护理产品，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会有耐药性。其主要成分为臭氧和天然植物精油，其中臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫等功效;天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。

以上内容就是针对“念珠阴道炎怎么得的”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。除了上述所讲以外，平时尽量不要用护垫，穿全棉内裤，外裤也不可过紧身，保持外阴透气，干爽。月经期卫生巾，一定要用正规厂家生产的在有效期内的，存放应得当。