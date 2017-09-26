念珠阴道炎有哪些症状

2017-09-26 来源：

核心提示：念珠菌性阴道炎是一种常见的阴道炎，又称霉菌阴道炎，由白色念珠菌感染所致，是妇科常见疾病，约10％非孕妇女及30％孕妇阴道中有此菌寄生。

念珠阴道炎全名叫念珠菌性阴道炎，多见于幼女、孕妇、糖尿病患者，以及绝经后曾用较大剂量雌激素治疗的患者。但是对于很多女性来说对念珠阴道炎的了解却并不多。其中念珠阴道炎有哪些症状就是大多数女性比较关注的，下面我们就通过文章内容一起了解一下。

念珠菌性阴道炎是一种常见的阴道炎，又称霉菌阴道炎，由白色念珠菌感染所致。是妇科常见疾病。约10%非孕妇女及30%孕妇阴道中有此菌寄生。本病发病率仅次于滴虫性阴道炎。无论是什么疾病，首先就是要对症治疗，那么，念珠阴道炎有哪些症状？

1、外阴奇痒、灼痛。还可有尿频，尿痛及性交痛。

2.、阴道分泌物增多，典型的白带呈凝乳状或为片块状，阴道粘膜高度红肿，可见白色鹅口疮样斑块附着，易剥离，其下为受损粘膜的糜烂基底，或形成浅溃疡，严重者可遗留瘀斑。但白带并不都具有上述典型特征，从水样直至凝乳样白带均可出现，如有的完全是一些稀薄清沏的浆液性渗出液，其中常含有白色片状物。

3、外阴抓痕，小阴唇内侧及阴道粘膜附有白色膜状物，擦除后露出红肿粘膜面，急性期还可能见到糜烂及浅表溃疡。

当发现患有念珠阴道炎一定要引起重视，这是因为患有念珠阴道炎具有传染性，可在夫妻生活中相互传染，也可能因共用毛巾、洗衣机等密切接触传染给孩子。因此日常生活中一定要做好防治工作。

首先，平时应尽量穿棉质通风的内外裤，保持干爽，建议每天对内裤消毒，平时如果分泌物不多尽量不要用卫生护垫，如果使用就一定要勤更换，以免孳生细菌。

其次，日常饮食中少吃刺激性食物，正常情况之下，我们的天然免疫系统会自动去应付这些入侵的菌种，所以我们平时就要有健康均衡的饮食，少吃刺激性的食物，让免疫系统正常运动。

最后，注意日常私处清洗，由于私处会经常有分泌物，因此非常容易滋生病菌，从而导致妇科疾病的发生。所以在这里建议大家使用欧姗.臭氧抗菌剂进行护理，欧姗.臭氧抗菌剂作为新一代女性私处日常护理产品，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会有耐药性。其主要成分为臭氧和天然植物精油，其中臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫等功效;天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。

以上内容就是针对“念珠阴道炎有哪些症状”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。需要提醒大家的是，虽然私处清洗非常重要，但是切勿过度清洗阴道，在正常的情况下，我们的阴道(疾病)会自己保持酸碱值的平衡，过度的清洁会破坏粘膜表面的保护膜，使其变得干燥不适，乃至瘙痒，所以大家一定要牢记。