念珠阴道炎是什么原因引起的

2017-09-26 来源：

核心提示：念珠阴道炎是什么原因引起的？患有念珠阴道炎的女性不必紧张，只要积极进行针对性的治疗，并且做好日常护理工作是可以摆脱疾病的折磨的。

念珠阴道炎也可称为是霉菌性阴道炎。在女性群体中有百分之二十的人阴道里面携带有大量的念珠菌，而且，在我们的生活里面有一些特殊的情形下会感染念珠菌。那么，念珠阴道炎是什么原因引起的？下面我们就针对这一问题为大家简单介绍一下。

念珠阴道炎是什么原因引起的？

1.妊娠：这是因为孕妇体内高激素水平导致阴道组织内糖原增高，为念珠菌的生长和繁殖提供了良好而充足的碳素来源。

2.抗生素的使用：念珠菌性外阴阴道炎往往在长期使用抗生素或治疗后发病，无论是全身用药或局部用药，抗生素都可以破坏阴道内的正常菌群，特别是破坏了乳酸杆菌所提供的阴道保护作用。

3.糖尿病：糖尿病患者合并VVC的危险性增高，虽然反复并发VVC不多见，但如果遇到顽固性VVC，或反复治疗不好时，应进一步检查血液，是否患有糖尿病。

4.性行为的互相传播：性行为的多样化，都可以引发念珠菌感染，也有可能是最顽固性、复发性VVC的重要原因，不妨检点检点自己的性行为。

由于患有念珠阴道炎后会出现瘙痒、灼热等症状表现，因此给女性朋友的身体和生活都带来不小的影响。因此在这里提醒大家一定要对霉菌性阴道炎引起重视，并积极的在生活中进行念珠阴道炎的预防。

1、治疗方面如果患病期间有过性生活的，建议夫妻一起治疗，往往男性带菌而不发病，容易导致女性反复感染;

2、内裤一定要单独清洗，洗澡毛巾，内裤一定要在阳光下晾晒干，不可放在卫生间阴干，阴暗潮湿的地方最容易滋生霉菌;

3、不可长期使用一些洗液清洗外阴，这样会导致菌群失调，感染霉菌，平时用温水清洗就可以了。如果因霉菌而导致的外阴瘙痒难忍，切不可用过热的水烫洗。

4、平时尽量不要用护垫，穿全棉内裤，外裤也不可过紧身，保持外阴透气，干爽。月经期卫生巾，一定要用正规厂家生产的在有效期内的，存放应得当。

5、定期清洗私处，由于女性私处经常会出现分泌物，因此容易滋生病菌，为了防止病菌滋生导致病情加重，因此在这里建议使用欧姗.臭氧抗菌剂进行清洗。欧姗.臭氧抗菌剂作为新一代女性私处日常护理产品，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会有耐药性。其主要成分为臭氧和天然植物精油，其中臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫等功效;天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。

以上内容就是针对“念珠阴道炎是什么原因引起的”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。患有念珠阴道炎的女性不必紧张，只要积极进行针对性的治疗，并且做好日常护理工作是可以摆脱疾病的折磨的。