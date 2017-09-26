霉菌性阴道炎怎么办

2017-09-26 来源：

核心提示：患上霉菌性阴道炎怎么办，患者除了要做好正规治疗，同样还应该做好日常的保健和护理，才能避免霉菌性阴道炎的伤害。

霉菌性阴道炎的发生给女性朋友带来了巨大压力，不少女性被阴道炎病症的反复发作所困扰，有些女性不止一次的患上阴道炎，在阴道炎病变类型中霉菌性阴道炎的危害大，治疗难度相对较大，患上霉菌性阴道炎怎么办，患者除了要做好正规治疗，同样还应该做好日常的保健和护理，才能避免霉菌性阴道炎的伤害。

1、少吃刺激性食物，正常情况之下，我们的天然免疫系统会自动去应付这些入侵的菌种，所以我们平时就要有健康均衡的饮食，少吃刺激性的食物，让免疫系统正常运动。

2、霉菌性阴道炎怎么办？切勿滥用抗生素，使用抗生素一定要经过医师的同意，因为抗生素虽然可以杀死细菌，却会助长霉菌的孳生，所以千万不要滥用抗生素。大家在平常护理的时候可以使用欧姗·臭氧抗菌剂，欧姗·臭氧抗菌剂针对厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性较强的主要妇科炎症致病菌均有抗抑作用，欧姗·臭氧抗菌剂对阴道炎、宫颈炎、白带恶臭、盆腔炎、子宫内膜炎、宫颈糜烂的细菌、霉菌、致病菌以及带状疱疹、尖锐湿疣及湿疹引发的细菌感染均有良好的预防和杀灭作用。

3、性生活正常单纯，许多阴道疾病的感染途径都是从性行为所传递的，如果性伴侣过多，就较难掌控是否感染的情况，所以只要性生活单纯，感染特定的阴道(疾病)疾病几率就会大大减少。

4、切勿过度清洗，阴道在正常的情况下会保持酸碱值的平衡，尽量不要以清洁剂或是消毒药水清洁阴道，甚至过度刷洗，这样不仅可能破坏阴道环境的平衡，也有可能造成阴道伤害，所以平时只要以温水冲洗即可。

5、保持个人卫生，平时尽量穿棉质通风的内外裤，保持干爽，平时如果分泌物不多尽量不要用卫生护垫，如果使用就一定要勤更换，以免孳生细菌。

上述为大家介绍的就是霉菌性阴道炎怎么办，霉菌性阴道炎患者需要积极接受正规治疗，并积极做好日常护理工作，改变不良的洗护习惯和不良的饮食作息规律。