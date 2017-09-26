霉菌性阴道炎用什么药好

2017-09-26 来源：

核心提示：霉菌性阴道炎也称念珠菌性阴道炎，是由念珠菌感染引起。其发病率仅次于细菌性阴道病。霉菌性阴道炎用什么药好？

妇科疾病经常来袭，女人要如何是好？女性健康生活，要时刻警惕阴道炎。常见的阴道炎可以分为细菌性阴道炎、霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、老年性阴道炎、幼儿性阴道炎和过敏性阴道炎。在保证遵医嘱的大前提下，霉菌性阴道炎用什么药好？

霉菌性阴道炎也称念珠菌性阴道炎，是由念珠菌感染引起。其发病率仅次于细菌性阴道病。念珠菌性阴道炎多见于幼女、孕妇、糖尿病患者，以及绝经后曾用较大剂量雌激素治疗的患者。霉菌性阴道炎用什么药好？

1、改变阴道的酸碱度

如用碱性药物冲洗阴道，使用适当的碱性溶液冲洗阴道，以改变霉菌的生活环境。但其效果仍有争议。

2、对单纯性外阴阴道念珠菌病选择局部用药为主，一般用药后2-3日症状减轻或消失。

3、关于复杂性外阴阴道念珠菌病的治疗，选择的药物基本同单纯性外阴阴道念珠菌病，无论局部用药或全身用药，均应适当延长治疗时间。

4、妊娠期外阴阴道念珠菌病的治疗原则为：治疗时必须考虑的首要问题是药物对胎儿有无损害;治疗以局部用药为主，不予全身用药;仅限于有症状和体征的孕妇。

为了防止霉菌性阴道炎复发，患者需要做好以下的预防工作：

1.锻炼身体，均衡饮食，不过食含糖量高的食品。

2.养成良好的卫生习惯。合理穿衣。

3.使用公共厕所时尽量避免坐式马桶;提倡淋浴。不过度讲究卫生。

4.不滥用抗生素。

5.积极治疗糖尿病。

6.药物避孕的妇女如果反复发生念珠菌性阴道炎，应停用避孕药，改用其他方法避孕。

对于不在怀孕期及月经期的女性，应付恼人的阴道炎，做好预防工作最重要。但是除了杀菌能力，产品的安全性也要重视起来。所以一般都推荐一些成分天然的产品，如欧姗.臭氧抗菌剂。它的主要成分臭氧并非药物成分，不改变阴道PH值，没有耐药性;同时，臭氧能有效杀灭厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性较强的主要妇科炎症致病菌，有效预防病菌感染，呵护私密娇嫩，并能提高阴道的免疫功能，减少妇科炎症带来的困扰。近年来为越来越多的女性朋友所熟知与喜爱。

以上就是“霉菌性阴道炎用什么药好”的相关介绍，通过以上的简单介绍，大家的对于阴道炎的防范和治疗要点都知道了吧。生活中养成良好的个人卫生习惯是防治各种阴道炎的基本方法。广大女性朋友们需要牢记这一点。