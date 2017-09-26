霉菌性阴道炎如何是好

2017-09-26 来源：

核心提示：霉菌性阴道炎病情比较复杂很难自愈，因此在确诊病情之后，建议患者不要私自用药治疗，而应该在正规医院专业医生的指导下合理用药，这对于病情恢复非常关键。霉菌性阴道炎如何是好？

霉菌性阴道炎属于阴道炎常见的一种类型，患上霉菌性阴道炎病症之后，必然会给生理健康带来极大的威胁，由于霉菌性阴道炎病情比较复杂很难自愈，因此在确诊病情之后，建议患者不要私自用药治疗，而应该在正规医院专业医生的指导下合理用药，这对于病情恢复非常关键。霉菌性阴道炎如何是好？

霉菌性阴道炎如何是好？

1、改变阴道的酸碱度，如用碱性药物冲洗阴道，以改变霉菌的生活环境。

2、避免性交，夫妇同时医治：对于男人带菌者也必然要进行常规医治，这是杜绝女的患病者反复发作的重要措施之一。

3、女方患霉菌性阴炎时，其配偶也要一起接受医治。霉菌性阴道炎能够通过性行为传播。如果你或者他其中有一人患病，必然要等医治后再进行性生活，否则会反复交叉感染。

4、关注个人卫生，勤换内衣尤其是小裤裤。换下的衣物必然要进行消毒处理，可采取太阳暴晒杀菌消毒，也可用消毒液浸泡消毒。如果已经患有霉菌性阴炎，之前穿过的内衣裤，毛巾，被子，盆等都会带有病菌，必然要全部进行消毒处理或重新购买。

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上述就是霉菌性阴道炎如何是好的相关介绍。患者不仅要在去正规医院做治疗，同样也要在日常生活中相关的护理工作，不吃辛辣寒凉食物、不熬夜、远离烟酒刺激。