霉菌性阴道炎 怎么治疗

2017-09-26 来源：

核心提示：与普通的阴道炎不同，霉菌性阴道炎是由霉菌中的白色念珠菌感染所致阴道炎，霉菌性阴道炎怎么治疗？

女性健康要防止各种妇科疾病来袭，生活中饮食和个人习惯必须要过关，现在多数的女性朋友都是白领工作者，长期负荷工作饮食不规律、生活作息紊乱、以及性生活不洁等原因都会引起妇科疾病——阴道炎的发生。与普通的阴道炎不同，霉菌性阴道炎是由霉菌中的白色念珠菌感染所致阴道炎，霉菌性阴道炎 怎么治疗？为防治阴道炎复发，霉菌性阴道炎需要合理用药。

霉菌性阴道炎怎么治疗？

霉菌性阴道炎药物治疗时基本，需要使用药物改变引导的酸碱度，以及一些杀菌剂的配合使用。具体的用药方案需要患者结合医生的诊断来看。霉菌性阴道炎治疗时需要注意一下几点：

1)确诊后积极治疗

力求治好，否则会迁延不愈，反复发作，给患者带来诸多烦恼。孕妇患霉菌性阴道炎，产后虽有自愈可能，但新生儿有被感染的危险，故仍需及时治疗。另外，男性带菌者也必须采取常规治疗，这是杜绝女性患者复发的重要措施之一。

2)应注意个人卫生

勤换内裤，用过的内裤、盆、毛巾等应用开水烫洗，并在阳光下晒干。

3)应合理应用抗生素及激素类药物，

有糖尿病者应积极治疗原发病。

4)霉菌的药物治疗以局部用药为主。

因霉菌在碱性环境中不易生长，故可用碱性溶液冲洗外阴及阴道。

5)反复霉菌感染者或久治不愈者，

应进行全面的全身检查，以排除糖尿病及其他脏器感染。同时注意有无不合理地应用抗生素及激素类药物。

6)患霉菌性阴道炎的孕妇应认真治疗。

以局部用药为主，以免新生儿感染。

此外，治疗期间内，患者需要避免房事，并且选择一些成分天然且安全的洗护用品，导致阴道炎最直接的原因是阴道的自然防御功能遭到破坏，病原体侵入，阴道内环境发生变化。

要抵抗这些病原体，女性朋友们平常就要做好身体锻炼，做好日常私处护理，特殊时期更要加倍小心。身边可以常备一支欧姗·臭氧抗菌剂。它与传统的私处护理产品不同，不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会有耐药性，其主要成分臭氧是强氧化剂，它能够在短时间内快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，发挥作用后，迅速还原成氧，抑制厌氧菌生长，改善阴道内环境，是安全性和杀菌效果兼顾的理想型私处护理产品。

爱护女性健康，防治阴道炎，需要我们从生活中的点点滴滴做起，霉菌性阴道炎怎么治疗，通过上述内容，大家应该都有所了解了。日常工作和出游，使用公用厕所时尽量避免使用坐式马桶，提倡淋浴。养成良好的卫生习惯，合理穿衣。合理安排时间锻炼身体，并且做到饮食均衡。