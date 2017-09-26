霉菌性阴道炎 怎么办

2017-09-26 来源：

核心提示：霉菌性阴道炎属于较为高发的一种阴道炎，在患病之后会给生理健康造成一定的影响，很多女性朋友都在关注霉菌性阴道炎怎么办。

发病率高的一种妇科疾病莫过于阴道炎，每个女性一生之中都会经历阴道炎病症，尽管在平常生活中比较注意妇科疾病的防范，但仍然免不了会患上阴道炎，霉菌性阴道炎属于较为高发的一种阴道炎，在患病之后会给生理健康造成一定的影响，很多女性朋友都在关注霉菌性阴道炎怎么办，大家不妨来看看本文介绍的疗法吧。

霉菌性阴道炎怎么办？

1、一般治疗。采用的方法是积极治疗那些可以引起霉菌性阴道炎的其它疾病，这些疾病叫做易感因素，要想办法消除。同时，患者自身要保持外阴的清洁情况，一定不可以去搔抓，另外在患病期间禁止性关系的发生。饮食方面要注意，避免吃辛辣，刺激性类别的食物。

2、通过改变患者阴道的酸碱度。引起霉菌性阴道炎的其中一种霉菌叫念珠菌，它生长的最适pH值为5.5，所以这个时候如果用弱碱性的溶液来冲洗外阴的话，就可以通过改变阴道酸碱度来抑制念珠菌的生长和繁殖。除此之外，还可以用百分之二到百分之四的小苏打水来冲洗阴道，每天一到两次，一个疗程为两个星期。但是要注意在冲洗之后要拭干外阴，保持外阴的干燥。

3、外用药膏。使用相应的软膏外涂，也是治疗霉菌性阴道炎的一种方法，还可以减轻外阴瘙痒，疼痛的症状。

4、口服用药。因为霉菌性阴道炎是由于霉菌感染产生的，而霉菌感染可以发生在夫妻间的性生活上，所以说夫妻之间治疗可以通过口服药物的方式，来抑制身体内肠道念珠菌的生长和繁殖。但是注意如果为复发性的阴道炎，需要加大用量。

5、中草药治疗。利用中药煎水来清洗外阴，通常是利用可以清热解毒，杀菌止痒的中草药来煎煮。这种方法不仅可以起到减轻症状的作用，还可以消灭和抑制念珠菌。正是因为中草药的这种作用，所以这个方法更加适合急性霉菌性阴道炎的女性。除此之外，还可以将相应的中草药制作成药剂，散剂或者是栓剂，直接进行阴道上药。

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上述为大家详解了霉菌性阴道炎怎么办，霉菌性阴道炎病症严重影响女性健康，因此，一旦发现疾病征兆，患者应及时去医院接受正规检查，根据病情来做治疗，并在生活中做好相关护理。