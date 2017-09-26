霉菌性外阴炎有什么危害

2017-09-26 来源：

核心提示：霉菌性外阴炎有什么危害？霉菌性外阴炎是一种常见的妇科疾病，患有霉菌性外阴炎后对患者的生活及身心都会造成严重的影响。

霉菌性外阴炎是一种常见的妇科疾病，患有霉菌性外阴炎后对患者的生活及身心都会造成严重的影响，但是对于大多数年轻女性来说对霉菌性外阴炎的了解却并不多，因此很少做日常私处护理。下面我们就针对霉菌性外阴炎有什么危害为大家简单介绍，希望大家通过阅读文章能够引起重视，做好日常护理工作。

霉菌性外阴炎有什么危害？

霉菌性外阴炎是一种类酵母菌引起的外阴炎，最常见的病原菌是白色念珠菌。最为常见的危害就是患霉菌性外阴炎时外阴有灼热感、红肿及搔痒，可有水疱状丘疹，成群出现或呈湿疹样糜烂，常诉有性交痛及尿痛。

临床可见霉菌性外阴炎症状有外阴周围常发红、水肿。表皮的变化多种多样：可发生很浅的水疱丘疹，成群出现;亦可形成湿疹状糜烂，局限于外阴或向周围扩展至会阴、肛门周围及股生殖皱襞，直至大腿内侧，外表完全类似急性或亚急性湿疹，阴唇之间及阴蒂附近粘膜增厚，互相接触的皮肤表面潮红糜烂;个别可引起微小的白色脓疱，严重时发生溃疡，患处疼痛，局部淋巴结发炎。

除此之外，患有霉菌性外阴炎还有可能导致以下几种情况出现：

1、影响胎儿发育：女性在怀孕期间若患上霉菌性外阴炎，如果不及时治疗会引起霉菌性阴道炎，从而对胎儿发育影响很大，特别在分娩时，还可能将疾病传染给胎儿，影响胎儿健康。

2、影响生活质量：女性在患上霉菌性阴道炎后，会出现白带增多、外阴瘙痒、性生活痛等症状，这样不仅会给女性正常生活、工作带来很多不便，还会使夫妻性生活质量受到影响。

3、导致女性不孕：正常女性的阴道环境，是适合精子生存的，但是患上霉菌性外阴炎后，会导致阴道炎环境受到破坏，这样不利于精子存活，还会降低精子活力，从而影响受孕情况，甚至导致不孕症发生。

4、诱发其他疾病：霉菌性外阴炎不仅会危害女性身体健康，如果不及时治疗还会诱发各种疾病，如盆腔炎、子宫内膜炎、生殖泌尿系统疾病等。

霉菌性外阴炎危害大，日常积极护理是关键！

相信大家对霉菌性外阴炎的危害有了一定的认识，为了避免这一情况的出现，日常生活中女性朋友需要做好护理工作。

1、养成健康的生活习惯：充足的睡眠，规律的饮食，多吃水果和蔬菜，适当的锻炼，缓解压力和紧张。使用公用设施时多加注意，平时穿宽松棉质内裤，尽量不使用卫生巾和护垫，每日清洗外阴，但尽量少冲洗阴道。

2、注意避孕、治疗月经不调：人流后细菌容易滋生，如果月经月经过多、过长，阴道内的血液是细菌生长的温床，所以接受调经治疗。

3、锻炼身体，均衡饮食，不食含糖量高的食品。平日里多多进行运动，跑步、爬山等等都可以，避免患上霉菌性外阴炎。

4、定期使用护理产品清洗私处：相信大家对于私处护理产品并不陌生，定期使用私处护理产品能够做到预防妇科疾病，是现如今很多女性都非常青睐的。在这里为大家推荐欧姗·臭氧抗菌剂，欧姗·臭氧抗菌剂针对厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性较强的主要妇科炎症致病菌均有抗抑作用，欧姗·臭氧抗菌剂对阴道炎、宫颈炎、白带恶臭、盆腔炎、子宫内膜炎、宫颈糜烂的细菌、霉菌、致病菌以及带状疱疹、尖锐湿疣及湿疹引发的细菌感染均有预防和杀灭作用。

以上内容就是针对“霉菌性外阴炎有什么危害”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。需要引起大家重视的是霉菌性外阴炎非常容易复发，因此日常生活中一定要保持良好的生活习惯，以免导致外阴炎的反复发作。