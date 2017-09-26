霉菌性外阴炎有何症状

2017-09-26 来源：

核心提示：霉菌性外阴炎给很多女性都带来不小的影响，因此对症治疗是非常重要的。首先我们就需要了解霉菌性外阴炎有何症状，其次根据患者的不同情况进行针对性的治疗。

现如今大多数女性朋友都会遭受到妇科疾病的困扰，其中最为常见的就是霉菌性外阴炎。霉菌性外阴炎给很多女性都带来不小的影响，因此对症治疗是非常重要的。首先我们就需要了解霉菌性外阴炎有何症状，其次根据患者的不同情况进行针对性的治疗。下面我们就一起了解一下霉菌性外阴炎的症状表现吧。

霉菌性外阴炎有何症状？

霉菌性外阴炎的症状表现为白带增多，外阴、阴道瘙痒、灼烧感，小便疼痛，外阴周围常发红、水肿，表皮变化多种多样。霉菌性外阴炎多与霉菌性阴道炎同时存在，此时可见阴道分泌物增多，典型的白色乳凝状或豆渣样白带有确诊意义，同时可做分泌物涂片或培养，一般不难诊断。

临床上霉菌性外阴炎的症状主要有，外阴有灼热感、红肿及搔痒，可有水疱状丘疹，成群出现或呈湿疹样糜烂，常诉有性交痛及尿痛。霉菌性阴道炎时主要表现为外阴、阴道炎，常见症状有白带增多及外阴、阴道搔痒和灼痛，排尿时尤为明显，还可有尿频、尿痛及性交痛。典型的霉菌性外阴炎，白带粘稠，呈白色豆渣样或凝乳样。有时白带稀薄，含有白色片状物或表现正常。妇科检查见小阴唇内侧及阴道粘膜附有白色片状薄膜。擦除后，可见整个阴道粘膜红肿。急性期还可见受损的糜烂面或表浅溃疡。

霉菌性外阴炎使阴道内的正常弱酸性环境被破坏，炎性细胞可吞噬精子，使精子的活动力减弱，霉菌还有凝集精子的作用，因此会对受孕产生一定的影响。所以，日常生活中一定要做好护理工作，避免霉菌性外阴炎的侵袭。

1、注意个人卫生：具体是指女性要保持外阴清洁、干燥并且勤换内裤，日常生活中可以用开水烫洗过自己的内裤、毛巾、盆等用品，去公共场所要特别注意预防交叉感染，这里的公共场所指的是公共厕所、游泳池、浴室等。

2、注意私处护理：私处是女性最重要的部分，因此每天都要很好的呵护，而清洗就是最为基础的护理工作。为了能够做到预防妇科疾病的发生，在这里为大家推荐欧姗.臭氧抗菌剂，欧姗.臭氧抗菌剂作为新一代女性私处日常护理产品，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会有耐药性。其主要成分为臭氧和天然植物精油，其中臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫等功效;天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。

以上内容就是针对“霉菌性外阴炎有何症状”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。女性私处是非常敏感的，非常容易滋生病菌，所以女性平时就可以常备欧姗.臭氧抗菌剂，保持私处健康卫生。