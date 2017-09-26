老年阴道炎有什么症状

2017-09-26 来源：

核心提示：大多数女性朋友对于老年阴道炎的了解甚少，因此比较关注老年阴道炎有什么症状这一问题，下面我们就通过文章内容一起了解一下吧。

老年阴道炎又名萎缩性阴道炎，是一种非特异性阴道炎，多发生在绝经期后的妇女，但是双侧卵巢切除后或哺乳期妇女也可出现。大多数女性朋友对于老年阴道炎的了解甚少，因此比较关注老年阴道炎有什么症状这一问题，下面我们就通过文章内容一起了解一下吧。

老年阴道炎有什么症状？

(1) 临床表现

发生老年性阴道炎后，患者自觉外阴灼热，痒痛不适，白带增加，色黄质稀，味臭，常易并发尿频、尿痛或小便失禁等症。妇科检查时见外阴萎缩，双小阴唇内侧面可有充血;阴道粘膜菲薄，皱襞消失，充血并有散在的小的出血点，或可见表浅的溃疡。如果阴道炎症久治不愈，有可能引起阴道粘连，重者引起阴道闭锁，炎性分泌物不能排出，又会发生阴道积脓或宫腔积脓。

(2)体征

主要症状为阴道分泌物增多及外阴瘙痒、灼热感。阴道分泌物稀薄，呈淡黄色，严重者呈血样脓性白带。检查见阴道呈老年性改变，上皮萎缩，皱襞消失，上皮变平滑、菲薄。阴道粘膜充血，有小出血点，有时见浅表溃疡。若溃疡面与对侧粘连，阴道检查时粘连可被分开而引起出血，粘连严重时可造成阴道狭窄甚至闭锁，炎症分泌物引流不畅可形成阴道积脓甚或宫腔积脓，目前这种情况少见。

患有老年阴道炎除了会出现瘙痒、灼痛的症状以外，严重的情况会出现阴道壁溃疡，导致阴道粘连，严重时可导致阴道狭窄甚至闭锁，增多的分泌物会出现流出不畅的情况，造成阴道甚至子宫内脓液堆积，使病情恶化，因此当发现患有老年阴道炎后需要积极进行防治。

老年阴道炎的护理特点

1、饮食注意：老年人消化功能减退，平时应多吃稀软清淡、容易消化和吸收的食物，可选用粳米、糯米、山药、扁豆、莲子、薏苡仁、百合、红枣、桂圆肉、栗子、黑芝麻、黑大豆、蚌肉、核桃仁、动物肝脏、蛋类等补益脾肾的食物，有利于强身健体，减少细菌感染。同时忌食葱、姜、蒜、辣椒等辛热刺激性食物，以免诱发阴道瘙痒。

2、外阴清洗注意：因为老年女性患者的外阴皮肤一般干燥、萎缩，切不可使用肥皂等刺激性强的清洁用品清洗外阴，否则会加重皮肤干燥，引起瘙痒，损伤外阴皮肤。清洗外阴时应用温开水，然后使用欧姗.臭氧抗菌剂。欧姗.臭氧抗菌剂作为新一代女性私处日常护理产品，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会有耐药性。其主要成分为臭氧和天然植物精油，其中臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫等功效;天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。

以上内容就是针对“老年阴道炎有什么症状”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。除了以上所讲的以外，还需要大家注意导致阴道炎的病因多，且种类多样，老年患者身体素质差，当出现外因不适时切不可擅自乱用药，一定要到医院通过检查确诊后根据自身情况进行治疗。