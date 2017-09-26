患滴虫性阴道炎怎么办

2017-09-26 来源：

核心提示：在妇科疾病中最常见的就是滴虫性阴道炎，其症状往往表现为白带增多，呈乳白色或黄色，并且伴有有臭味。那么，患滴虫性阴道炎怎么办呢？

大家都知道，正常健康的妇女阴道由于解剖组织的特点，所以对病原体的侵入有自然防御功能。当阴道的自然防御功能受到破坏时，病原体易于侵入，就会导致妇科疾病。在妇科疾病中最常见的就是滴虫性阴道炎，其症状往往表现为白带增多，呈乳白色或黄色，并且伴有有臭味。那么，患滴虫性阴道炎怎么办呢？

阴道炎一直是一个困扰着很多女性的问题，并不是所有的阴道炎都是一样的。阴道炎一般分为三种：细菌性阴道炎、霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎。其中最常见的就是滴虫性阴道炎，因为滴虫性阴道炎的滴虫对不同的环境适应力很强，能在25℃--42℃条件下生长繁殖，3℃--5℃的低温可生存 21天，在46℃时仍能生存20--60分钟，脱离人体后在半干燥的条件下也可生存数小时。毛滴虫不但寄生于缺氧的阴道内，并可侵入尿道和尿道旁腺，甚至于上行至输尿管及肾盂。最适宜于毛滴虫生长的pH值是5.5～6，如pH为5以下或7.5以上则毛滴虫的生长会受到抑制。所以感染滴虫后患者能自愈者极少，即使??治好，??还可能出现二次感染。

患滴虫性阴道炎怎么办

随着科学的进步，近几年有专家发现臭氧针对细菌、霉菌等微生物的作用首先是破坏细胞膜，细胞膜受到损害后细胞新陈代谢发生障碍并抑制其生长。臭氧继续向细胞膜内渗透，破坏其内部组织，直至死亡。臭氧灭菌速度快，具有强大的氧化平衡霉系统。所以欧姗科研团队历经12年对配方及臭氧技术进行研究和临床实验，于2015年面向中国女性私处健康市场全面推出科研成果—欧姗·臭氧抗菌剂，努力为珍爱呵护女性健康做出贡献。欧姗的主要成分为臭氧和天然植物精油，其中臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒;天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。

通过以上内容的介绍，相信大家对患滴虫性阴道炎怎么办已经有所了解了。阴道炎对女性的身体伤害非常大，如果出现阴道炎或者其他妇科疾病，一定要及时进行治疗。同时还建议女性在平时生活中多注意私处卫生，使用上文提到的欧姗臭氧抗菌剂来护理私处。