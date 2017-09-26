滴虫性阴道炎咋治

2017-09-26 来源：

核心提示：滴虫性阴道炎属于阴道炎的常见类型，发病之后对于生理器官危害比较大，容易诱发多种并发症，并致使阴道内部产生恶臭气味，对于女性生活有较大的影响。那么，滴虫性阴道炎咋治？

任何一种妇科疾病都不容忽视其危害，阴道炎的发病率比较高，几乎每个女性都会患上阴道炎，而滴虫性阴道炎属于阴道炎的常见类型，发病之后对于生理器官危害比较大，容易诱发多种并发症，并致使阴道内部产生恶臭气味，对于女性生活有较大的影响，一旦确诊患病，女性朋友务必要及时做好对应的治疗，滴虫性阴道炎咋治？

一、局部治疗

滴虫性阴道炎咋治？增强阴道的防御能力：用医生所开的相应药物冲洗阴道，以恢复阴道正常生理防御功能。

二、全身治疗

由于滴虫在人体内多处寄生的特点，滴虫性阴道炎患者常伴有肠道或泌尿系滴虫感染。因此，滴虫不仅可寄生在阴道及阴道粘膜的皱襞内，还可寄生在泌尿道及宫颈腺体的深处。单纯局部用药不易??治好??，往往需要结合全身用药治疗。

日常洗护产品的使用对于预防阴道炎有很大作用，推荐大家使用欧姗·臭氧抗菌剂。女性呵护私处健康，应选择成分天然且安全的洗护产品，如欧姗·臭氧抗菌剂。欧姗·臭氧抗菌剂针对厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性很好的主要妇科炎症致病菌均有抗抑作用，它的主要成分臭氧，能够快速有效地杀死各种细菌，病毒，真菌，霉菌、滴虫，发生作用后还原成纯氧，不会对阴道内微生态造成损害。相反，还能够抑制厌氧菌生长，促进阴道上皮细胞生长、修复、愈合，提高阴道自净能力，是女性朋友进行私密护理可选的健康用品。

臭氧抗菌剂是预防妇科疾病的洗护用品，对于妇科疑难病(如、阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂、盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎、子宫肌瘤、卵巢囊肿等)所引起的细菌感染有着良好的杀菌效果。

以上为大家介绍的就是滴虫性阴道炎咋治的方法，滴虫性阴道炎病症相对而言比较顽固，治疗难度大，为了女性自身健康，也是为了爱人健康，发现病情后要及时的就医诊治。