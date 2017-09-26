滴虫性阴道炎怎么引起的

2017-09-26 来源：

核心提示：滴虫性阴道炎一直是一个困扰女性的话题，而免疫力低下的女性往往更容易患滴虫性阴道炎，这种病菌肉眼是看不见的，但是对女性的身体伤害却很大。

滴虫性阴道炎一直是一个困扰女性的话题，而免疫力低下的女性往往更容易患滴虫性阴道炎，这种病菌肉眼是看不见的，但是对女性的身体伤害却很大。有很多女性不了解滴虫性阴道炎怎么引起的，所以不能有效避免滴虫感染。下面就为大家介绍一下，希望能够帮助大家远离危害。

滴虫性阴道炎怎么引起的：

滴虫性阴道炎的感染途径一般分为两种：直接传染、间接传播。对于直接传染，就是通过性生活传播。这种传播方式多见于国外。而由于我国人口多，公共卫生设施较发达国家相对落后，因此，在我国公共场所的传播被视为，滴虫重要的传播途径。例如，公共浴池的坐椅或公共厕所的坐便器被带虫者的分泌物污染，那么后来者如果直接坐在坐椅或坐便器上就有可能被传染。如果借穿他人内裤，租用泳衣等，都可能造成滴虫的间接传播。

滴虫呈梨形，长为10--30μm，头部有4根与虫体等长的鞭毛，在显微镜下可以清楚地看到这种毛滴虫。毛滴虫对不同的环境适应力很强，能在25℃--42℃条件下生长繁殖，3℃--5℃的低温可生存 21天，在46℃时仍能生存20--60分钟，脱离人体后在半干燥的条件下也可生存数小时。毛滴虫不但寄生于缺氧的阴道内，并可侵入尿道和尿道旁腺，甚至于上行至输尿管及肾盂。最适宜于毛滴虫生长的pH值是5.5～6，如pH为5以下或7.5以上则毛滴虫的生长会受到抑制。所以感染滴虫后患者能自愈者极少，即??使治好??，还可能出现二次感染。所以大家平时就要做好预防措施，避免感染。如果发现感染滴虫性阴道炎就一定要及时进行治疗。

对于预防滴虫性阴道炎，建议使用欧姗.臭氧抗菌剂。欧姗.臭氧抗菌剂作为新一代女性私处日常护理产品，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会有耐药性。其主要成分为臭氧和天然植物精油，其中臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫等功效;天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。

通过以上内容的介绍，相信的大家对滴虫性阴道炎怎么引起的已经有所了解了。女性是非常特殊的群体，相比于男性来说，私处更容易滋生病菌，所以女性平时就可以常备欧姗.臭氧抗菌剂，保持私处健康卫生。