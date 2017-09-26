滴虫性阴道炎怎么回事

2017-09-26 来源：

核心提示：滴虫性阴道炎属于阴道炎常见类型之一，女性朋友在防范阴道炎危害时千万不要疏于防范滴虫性阴道炎，这种类型的病变比其他类型的阴道炎危害性更强，而且发病率更高。

阴道炎对于女性朋友而言并不陌生，几乎每个女性在这一生之中都有可能患上阴道炎，滴虫性阴道炎属于阴道炎常见类型之一，女性朋友在防范阴道炎危害时千万不要疏于防范滴虫性阴道炎，这种类型的病变比其他类型的阴道炎危害性更强，而且发病率更高，需要在平常多防范，滴虫性阴道炎怎么回事？欧姗为大家介绍滴虫性阴道炎的发病特点。

白带增多是阴道炎极常见的症状，而滴虫性阴道炎又是一种妇女常见的阴道炎。滴虫性阴道炎是由阴道毛滴虫引起。当卵巢功能减退时，阴道粘膜的厚度和糖元的代谢直接受到影响，即会利于滴虫的生存。在妊娠期和月经来临前后，毛滴虫的感染率和发病率都很高，其特点是：

1、滴虫性阴道炎怎么回事？白带增多，典型呈灰黄色泡沫状，质稀薄如水，并有臭味，有时混有血色或呈脓性。

2、常伴有外阴瘙痒，有的自觉外阴及阴道有虫爬样痒感或有的感觉阴道内灼热及疼痛。

3、有的滴虫还能侵犯到尿道，上行膀胱，能起起膀胱炎，出现尿频、尿急、尿痛等症状。

4、作妇科内诊检查，可发现阴道粘膜充血，有红色小丘疹，宫颈粘膜红肿。

5、取点白带化验，显微镜下可找到活动的阴道毛滴虫。

患上滴虫性阴道炎病症对于身体健康危害是比较严重的，建议女性应该及早期去正规做检查治疗，在日常护理过程中可以选择使用欧姗·臭氧抗菌剂，欧姗·臭氧抗菌剂针对厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性较强的主要妇科炎症致病菌均有抗抑作用，欧姗·臭氧抗菌剂对阴道炎、宫颈炎、白带恶臭、盆腔炎、子宫内膜炎、宫颈糜烂的细菌、霉菌、致病菌以及带状疱疹、尖锐湿疣及湿疹引发的细菌感染均有预防和杀灭作用。

滴虫性阴道炎怎么回事，通过以上文章的介绍，相信大家对滴虫性阴道炎有了一个详细的了解，滴虫性阴道炎病症是可以治疗好的，家中常备欧姗·臭氧抗菌剂，轻松解决女人的难言之隐。