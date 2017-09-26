滴虫性阴道炎怎么办

2017-09-26 来源：

核心提示：滴虫性阴道炎怎么办？在患病期间建议女性朋友一定要避免性生活，选择好医院做好对应的治疗，并在后期定期做好体检，可以随时了解自身的康复状况。

阴道炎的种类有很多种类型，每一种类型的阴道炎对于身体健康都有很大的影响，滴虫性阴道炎属于其中较为多见的一种病变类型，该病症治疗难度比较大，而且传染性比较强，滴虫性阴道炎怎么办？在患病期间建议女性朋友一定要避免性生活，选择好医院做好对应的治疗，并在后期定期做好体检，可以随时了解自身的康复状况。

滴虫性阴道炎怎么办？

1、中药外洗：使用清热解毒，杀虫止痒的中草药煎汤外洗，可以明显地缓解因滴虫感染引起的外阴炎症，尤其适用于急性滴虫性阴道炎。中西医结合治疗滴虫性阴道炎有很好的疗效。

2、一般治疗：疗滴虫性阴道炎期间要保持外阴清洁，以防继发细菌感染，每日清洗外阴，换洗内裤并消毒;急性期不要进食辛辣之品及饮酒;禁止性生活，滴虫性阴道炎的配偶需要一起治疗。

口服用药：由于滴虫不仅寄存于阴道内，还有可能潜藏在泌尿道下段、前庭大腺和宫颈腺体内，这种情况单靠局部上药无法起到治疗作用，口服用药必不可少，按医生开出的药物疗程使用。

保持良好的个人卫生是预防阴道炎的重中之重

出门在外，女性朋友要自备卫生纸巾，尤其不要用外面的公用卫生纸，因为这类纸巾通常质量较差，细菌较多，特别容易诱发阴道炎。此外，很多人还会在兜里放点卫生纸，以备不时之需。无论是直接放进兜里还是袋装面巾纸（只要开封后）都很容易沾染细菌。因此，在兜里放了几天的卫生纸，不要用来擦拭外阴。

个人洗护时，尽量选择成分天热且安全的产品，如欧姗·臭氧抗菌剂。为什么在护理滴虫性阴道炎病症的时候要使用欧姗·臭氧抗菌剂，欧姗·臭氧抗菌剂针对厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性较强的主要妇科炎症致病菌均有抗抑作用，欧姗·臭氧抗菌剂对阴道炎、宫颈炎、白带恶臭、盆腔炎、子宫内膜炎、宫颈糜烂的细菌、霉菌、致病菌以及带状疱疹、尖锐湿疣及湿疹引发的细菌感染均有预防和杀灭作用。

以上为大家介绍的就是滴虫性阴道炎怎么办，建议大家在做好治疗的同时还应该做好护理，日常洗护和饮食调理都不可少。还可以进行适当的体育锻炼，从而促进身体恢复健康。