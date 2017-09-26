滴虫性阴道炎的症状及解决方法有哪些

2017-09-26 来源：

核心提示：滴虫性阴道炎就是比较常见的一种，滴虫性阴道炎主要是由于阴道毛滴虫导致的，严重威胁着女性朋友的身体健康，甚至可导致女性不孕。

阴道炎是妇科炎症的一种，在临床上常见的阴道炎有滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、细菌性阴道炎等三种。而滴虫性阴道炎就是比较常见的一种，滴虫性阴道炎主要是由于阴道毛滴虫导致的，严重威胁着女性朋友的身体健康，甚至可导致女性不孕。很多女性对滴虫性阴道炎的症状及解决方法有哪些并不了解，因此我们针对这一问题为大家进行简单的介绍，希望文章内容能够帮助到广大女性朋友。

滴虫性阴道炎的症状及解决方法有哪些？

滴虫性阴道炎是由毛滴虫引起，寄生人体的毛滴虫有阴道毛滴虫、人毛滴虫和口腔毛滴虫，分别寄生于泌尿生殖系统、肠道和口腔，与皮肤病有关的是阴道毛滴虫，引起滴虫性阴道炎。是一种主要通过性交传播的寄生虫疾病，具有传染性。

专家介绍，滴虫性阴道炎主要症状有：

1、白带增多：患有滴虫性阴道炎的患者可出现灰黄色、黄绿色、稀薄浆液状，有时还有混有血性，呈泡沫状，伴有外阴瘙痒，灼热感，在性生活的时候会出现疼痛的症状，炎症若是累及到尿道口，可出现尿频、尿急、尿液的症状。

2、由于滴虫能够消耗阴道的上皮内糖原，进而改变阴道的pH值，阻止阴道内乳酸杆菌生长，所以，很容易出现继发性细菌感染，出现臭气。

3、患有滴虫性阴道炎的患者在进行妇科检查的时候，可以减到阴道与宫颈粘膜充血水肿，并且可有散在的红色斑点。

患有滴虫性阴道炎除了具有传染性以外，还会出现灼热感，严重影响女性的正常生活。如果病情严重还会导致不孕，因此大家对于解决方法也是非常的重视。

解决滴虫性阴道炎首先要注意个人卫生，尽量不用公共浴盆，在公共场所上厕所时能选择用蹲式而尽量不用马桶，不到消毒不严格的公共游泳池游泳，外出出差或旅游，有条件的住消毒相对比较严格的酒店，尽量使用自己自带的浴巾。

其次，一旦感染了滴虫性阴道炎，应采取措施防止传染给他人，夫妇的内裤、床单、洗涤巾等应煮沸消毒5～10分钟，并在日光下晒干，分开使用洗涤用具和卧具，如毛巾、浴盆等，??治??后还要注意及时对内裤、床单等个人物品进行煮沸消毒及日光暴晒，以避免重复感染。

还有，做好日常私处清洁，由于女性私处会经常出现分泌物，因此容易滋生病菌，为了防止疾病加重，在这里建建议女性使用欧姗.臭氧抗菌剂进行私处清洗。欧姗.臭氧抗菌剂作为新一代女性私处日常护理产品，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会有耐药性。其主要成分为臭氧和天然植物精油，其中臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫等功效;天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。

最后，定期检查身体，很多女性朋友缺乏自我保健的意识，很少主动到医院做妇科检查，即使知道自己有了妇科病，有些可能觉得妇科病是小病，只要不影响工作生活，去不去医院看都行，还有一些女性是对妇科病保持沉默，讳莫如深，总觉得妇科病是羞于启齿、颇为隐私的疾病，使得炎症不能及时??治，??病情迁延扩散，这些都是不正确的做法，女性朋友能每年到医院做一次妇科检查，做到有病早治，无病早防。

以上内容就是针对“滴虫性阴道炎的症状及解决方法有哪些”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。为了预防滴虫性外阴炎的发生，女性朋友在生活中要养成良好的生活习惯，在日常饮食上尽量不要吃辛辣、刺激的食物，而应该多吃新鲜的水果及蔬菜。以及确保每一天有充足的睡眠，避免长期的熬夜，更不能酗酒和吸烟。