患有滴虫性阴道炎的反应有哪些

2017-09-26 来源：

核心提示：为了更加了解滴虫性阴道炎，很多女性都非常关注患有滴虫性阴道炎的反应有哪些这一问题。下面我们就针对这一问题为大家简单介绍，希望通过文章内容的阅读，能够让大家更加重视日常的预防。

说起滴虫性阴道炎，很多女性都只是听说过，也是因为滴虫性阴道炎具有传染性让很多女性都非常重视这一疾病。为了更加了解滴虫性阴道炎，很多女性都非常关注患有滴虫性阴道炎的反应有哪些这一问题。下面我们就针对这一问题为大家简单介绍，希望通过文章内容的阅读，能够让大家更加重视日常的预防。

患有滴虫性阴道炎的反应有哪些？

1、白带增多以及外阴瘙痒，是滴虫性阴道炎的主要症状，稀薄的泡沫状白带增多以及外阴瘙痒。

2、若有其他细菌混合感染，则排出物呈脓性，有臭味，瘙痒部位主要是阴道口以及外阴，间或有灼热，疼痛，性交痛等。

3、若引起尿道口的感染，会有尿频，尿痛，甚至是血尿。在检查时可见到尿道口有感染，严重的存在出血斑点，后穹窿有多量白带，呈灰黄色，黄白色的稀薄液体或者是黄绿色的脓性分泌物。

滴虫性阴道炎会传染想必大家都清楚，而滴虫性阴道炎的间接传染途径是：可经过公共浴池，浴盆，游泳池，厕所，衣物，器械以及敷料等途径传播。阴道酸碱度有改变或者是免疫力低下的人群更容易被感染。并且滴虫性阴道炎的困扰是会反复感染，因此需要大家日常生活中做好护理工作，以免导致反复感染。

那么，滴虫性阴道炎该如何护理呢？

1、滴虫性阴道炎患者需忌吃海产品，如虾、蟹、贝等海产品会加重瘙痒。这是在滴虫性阴道炎的护理中应注意的。

2、滴虫性阴道炎的护理要注意勿吃甜、腻食物：这些食物会增加白带分泌，从而加重瘙痒。

3、切勿抓痒，有外阴瘙痒等症状时，阴道炎患者可用中药外阴洗剂坐浴，切勿抓痒，以免外阴皮肤粘膜破损，继发感染。这也是对于滴虫性阴道炎的护理措施。

4、停止性生活，滴虫性阴道炎的治疗期间应停止性生活，且丈夫应去男性科检查，如尿液中发现滴虫，应同时进行治疗。

5、严禁去公共场所洗澡或游泳，公共场所(浴池或游泳池)可能会有一些不洁细菌，这会使你感染阴道炎的症状。因此，这也是在对于滴虫性阴道炎的护理中多加注意的。

6、定期清洁私处，由于女性私处经常会出现一些分泌物，因此非常容易滋生病菌，这时就不得不进行清洗。在这里为大家推荐欧姗.臭氧抗菌剂，欧姗.臭氧抗菌剂作为新一代女性私处日常护理产品，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会有耐药性。其主要成分为臭氧和天然植物精油，其中臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫等功效;天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。

以上内容就是针对“患有滴虫性阴道炎的反应有哪些”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。如果女性朋友日常生活中已经出现以上几点症状表现，一定要及时到医院检查确诊，然后根据自身情况进行防治。