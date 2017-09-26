滴虫性阴道炎病因有哪些

2017-09-26 来源：

核心提示：滴虫性阴道炎病因有哪些？私处瘙痒、经常有泡沫状白带是大多数女性日常生活中会遇到的问题，为了自身健康，通过检查发现是滴虫性阴道炎。

私处瘙痒、经常有泡沫状白带是大多数女性日常生活中会遇到的问题，为了自身健康，通过检查发现是滴虫性阴道炎。对于滴虫性阴道炎很多女性都并不是非常了解，尤其是病因，因此对于滴虫性阴道炎病因有哪些这一问题非常关注，下面我们就通过文章内容一起了解一下。

滴虫性阴道炎病因有哪些？

1、营养失调

创伤、激素或营养失调、免疫功能缺陷、抗生素及细胞毒药物导致的菌群失调或皮肤黏膜屏障功能改变等，也是引起滴虫性阴道炎的原因。

2、不良生活习惯

引起滴虫性阴道炎的原因还包括习惯久坐的妇女会阴部透气不良，血液循环受阻，因而比较容易发生感染;有些女性习惯长期使用护垫，这样同样容易使会阴部透气不良而致感染。

3、不良着装习惯

女性如果平时喜欢穿不透气的牛仔裤、紧身内裤，如果是在夏天出汗较多时，就会导致外阴阴道局部温度增高和潮湿，稍摩擦，就容易引起外阴阴道黏膜的浸渍或阴道损伤，从而引起滴虫性阴道炎。

患有滴虫性阴道炎及时治疗是关键！

女性的阴道毛滴虫多寄生于阴道、尿道、前庭大腺及膀胱。前庭大腺受累者罕见。阴道毛滴虫是一种鞭毛虫，比多形核白细胞大许多，呈梨形，顶端有鞭毛四条，尾部有轴柱凸出，可以寄生在人体内而不引起临床症候。某些细菌可诱致滴虫活跃而产生症状，但体内抗体又可以直接或间接传播，主要通过浴池、浴具、游泳池、或未消毒的医疗器械等途径间接传播。直接传播可以通过性交，从男性泌尿系统传来，患者的尿液及粪便也可能是来源。

由于滴虫性阴道炎具有传染性，因此患有滴虫性阴道炎的女性需要及时用药治疗。现如今治疗滴虫性阴道炎的方法常见的有两种，口服药和外用洗护用品，而大多数女性对口服药多少有一些抵触，因此对外用洗护用品非常依赖。

女性呵护私处健康，应选择成分天然且安全的洗护产品，如欧姗·臭氧抗菌剂。欧姗·臭氧抗菌剂针对厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性很好的主要妇科炎症致病菌均有抗抑作用，它的主要成分臭氧，能够快速有效地杀死各种细菌，病毒，真菌，霉菌、滴虫，发生作用后还原成纯氧，不会对阴道内微生态造成损害。相反，还能够抑制厌氧菌生长，促进阴道上皮细胞生长、修复、愈合，提高阴道自净能力，是女性朋友进行私密护理可选的健康用品。

臭氧抗菌剂是预防妇科疾病的洗护用品，对于妇科疑难病(如、阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂、盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎、子宫肌瘤、卵巢囊肿等)所引起的细菌感染有着良好的杀菌效果。

欧姗·臭氧抗菌剂不但能对引起阴道炎、宫颈炎、白带恶臭、盆腔炎、子宫内膜炎、宫颈糜烂的细菌、霉菌、致病菌以及带状疱疹、尖锐湿疣及湿疹引发的细菌感染均有很强的预防和杀灭作用，并且还能提高阴道自净能力，增强阴道抵抗力，有效预防妇科炎症。欧姗·臭氧抗菌剂的问世，打破了传统妇科洗液的弊端，成为了新一代健康绿色的女性私处护理用品。

以上内容就是针对“滴虫性阴道炎病因有哪些”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。患有滴虫性阴道炎一定要及时进行检查、治疗，其实滴虫性阴道炎的出现，排除了传染的因素，更多的是因为女性在生活中的不良习惯造成的，所以在我们了解了以后，希望大家能够多注意这些事项。