怎样预防白带异味

2017-09-27 来源：

核心提示：当白带量多、味臭、颜色改变或呈脓性状时，则可能是身体在发出警报，预示着某些妇科疾病的发生。常见的女性月经后白带多有异味的多是由于其他疾病因素导致。

女性白带多、白带异常有异味都是困扰女性难言之隐。然而在生活中有很多人不只是短期的受到这些问题的困扰，有的人甚至是有了几年的症状，要么是不在意，要么就是没有找对方法。做健康女人，拒绝异味。那么，怎样治疗白带异味？

正常的白带应该是乳白色或无色透明，略带腥味或无味;其分泌量、质地受体内雌、孕激素水平高低的影响，随月经周期而有量多量少、质稀质稠的周期性变化。正常白带对妇女的健康是有益的，因为它能起到自净的作用。但是，当白带量多、味臭、颜色改变或呈脓性状时，则可能是身体在发出警报，预示着某些妇科疾病的发生。

常见的女性月经后白带多有异味的多是由于其他疾病因素导致。

1、月经后白带多有腥臭味

由于经期护理不当，一些厌氧菌感染、滴虫性感染或阴道嗜血杆菌感染的阴道炎，白带常有腥臭味。治疗滴虫性阴道炎引起的白带异常是使用药物治疗。第 一个疗程完成后，可去医院检查滴虫情况，如未完全杀灭，再用一个疗程，务必将滴虫杀绝，否则以后还需防止重复感染。

2、月经后白带多有恶臭味

白带恶臭，炎症引起的白带病短期较难治好，宫颈糜烂的患者，病愈期较长。只有治好了宫颈的病变，才能解决白带的问题。

3、月经后白带多有鱼腥味怎么治疗

有一部分阴道炎，是由阴道嗜血杆菌引起的，白带有一股特殊的鱼腥味。同时，还伴有阴道灼热、疼痛、瘙痒、外阴潮湿等症状。建议到正规的妇科医院确诊治疗。

女性治疗白带异常最重要的是要听从主治医生的安排，平时注意好个人卫生习惯，勤换洗内裤，换下的内衣用开水烫一下，放到阳光直射的地方晾晒。

女性朋友们在进行日常的私处护理时，还是选择成分天然的绿色产品，比如欧姗.臭氧抗菌剂。欧姗的主要成分为臭氧和天然植物精油，不属于药物成分，不会改变阴道PH值，更不会有耐药性。臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫力等功效;而天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。因此，欧姗是女性朋友们较为放心的选择。

以上就是针对“怎样治疗白带异味”做出的相关介绍，希望以上的内容可以帮助大家正确认识白带异常这一问题。在白带有异味后，不要惊慌，要及时的去医院，向医生报告情况，说明是什么原因，方便医生做出正确的诊断。