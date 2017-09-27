怎么预防白带异味

2017-09-27 来源：

核心提示：白带有异味表明你有可能已经有炎症发生。白带异味一般考虑为阴道炎、宫颈炎、盆腔炎、宫颈糜烂等妇科疾病的症状。怎么预防白带异味呢？

相信女性朋友都知道，正常的白带应该是乳白色或无色透明，略带腥味或无味。但是相信很多女性应该都出现过白带异味的问题，当出现白带异味就可能是身体在发出警报，或者预示着某些妇科疾病的发生。这时候就要了解怎么预防白带异味，然后及时进行治疗。

正常白带对妇女的健康是有益的，因为它能起到自净的作用。如果白带有异味一般都是有病症出现，如果出现臭，腥，酸等味，那提示有疾病的发生。白带有异味表明你有可能已经有炎症发生。白带异味一般考虑为阴道炎、宫颈炎、盆腔炎、宫颈糜烂等妇科疾病的症状。如果白带有异味呈豆腐渣状，外阴奇痒，这是霉菌性阴道炎的典型表现。不管是哪种的白带异味，首先一定要到医院进行检查，了解出现白带异味的根本原因，然后及时进行治疗。

怎么预防白带异味

1、中药调理：脾虚型带下色白，无臭味，患者胸闷乏力，食欲减退，大使稀，舌苔白。宜采用健脾化湿的中药调理。

2、食疗方法：鲜马齿苋200克，生鸡蛋2个。将马齿苋捣烂滤汁，生鸡蛋去黄，用蛋白和入马齿苋汁搅匀，开水冲服，每日1次。适用于霉菌性白带异味和白带过多。

虽然食疗和中药护理都有一定的疗效，但是效果并不明显，而且在治疗后很容易反复发作，断不了根。再加上白带异味让人难以忍受，严重影响了患者的生活，因此应选择一种更为有效快捷的方法进行护理。

欧姗臭氧抗菌剂就是很多女性的选择，它与传统的私处护理产品不同，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会产生耐药性，其主要成分臭氧是强氧化剂，它能够在短时间内快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，发挥作用后，迅速还原成氧，改变阴道无氧状态，提高阴道局部免疫力，抑制厌氧菌生长，改善阴道内环境，减轻局部炎症，是日常护理保养很好的选择。

通过以上内容的介绍，相信大家对怎么预防白带异味已经有所了解了。作为女性，私处清洁是很重要的，女性的私处比较潮湿容易滋生细菌，所以平时要穿宽松内裤，保持私处干净卫生。同时建议女性进行适量的运动，提高自身的免疫力。