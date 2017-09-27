阴道异味怎么办

2017-09-27 来源：

核心提示：女生如果是在经期不注意卫生用品的使用，很容易滋生细菌，引起阴道异味。阴道异味怎么办？

夏天到了对于女性朋友而言，有一点非常的不好，每个月总是要做那么几天的“木头人”。不能吃美味的冰淇淋，不能穿凉爽的衣服，炎热的夏季本就爱出汗，长久坐在办公室，周边总是隐隐的有那么一种味道，简直是尴尬至极。女生如果是在经期不注意卫生用品的使用，很容易滋生细菌，引起阴道异味。阴道异味怎么办？

有女人味的女人可以成为异性眼中的焦点。但是有味道的女人呢？如果阴道出现异味，不但使女性自己感到十分的难堪，背上了沉重的心理包袱，而且对于夫妻生活也会有很大的影响。阴道异味怎么办，查清原因是关键。

女性身上有异味有许多种，只有清楚的了解自己身上的异味根源才能有效解决异味问题。

1、腥臭味：阴道(白带)有腥臭味，主要考虑是患有一些厌氧菌感染、滴虫性感染或阴道嗜血杆菌感染的阴道炎;

2、鱼腥味：由阴道嗜血杆菌引起的阴道炎，其白带通常都有一股特殊的鱼腥味，同时还可伴有阴道灼热、疼痛、瘙痒、外阴潮湿等症状;

3、恶臭味：当阴道或白带出现恶臭味时，常常是生殖道严重感染或肿瘤引起的，临床上常见的疾病有严重的子宫内膜炎、重度的宫颈糜烂、生殖道的恶性肿瘤等。特别是老年女性，如果白带出现恶臭味，而且颜色鲜红，往往是恶性肿瘤的信号。

检查诊断

阴道有异味怎么治疗？下体瘙痒，且有异味时考虑可能与炎症感染有关，但引起炎症的致病菌有很多种，如念珠菌、滴虫、支衣原体等。所以建议患者可到医院去做白带常规等检查，查明病因后再对症治疗。

注意调养

发现下身有异味的问题后，女性还应在生活中多加留意：内衣裤禁止与鞋垫袜子同时洗涤，内衣单独用一个洗衣容器，内衣裤洗好以后在太阳下曝晒；夫妻同时治疗，以免因同房反复互相传染，造成疾病缠绵不愈。治疗期间禁止同房。

导致阴道炎最直接的原因是阴道的自然防御功能遭到破坏，病原体侵入，阴道内环境发生变化。

要抵抗这些病原体，女性朋友们平常就要做好身体锻炼，做好日常私处护理，特殊时期更要加倍小心。身边可以常备一支欧姗·臭氧抗菌剂。它与传统的私处护理产品不同，不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会有耐药性，其主要成分臭氧是强氧化剂，它能够在短时间内快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，发挥作用后，迅速还原成氧，抑制厌氧菌生长，改善阴道内环境，是安全性和杀菌效果兼顾的理想型私处护理产品。

以上就是“阴道异味怎么办”的相关介绍，通过以上的简单介绍，大家对于如何应对女性难言问题都知道怎么办了吧。健康女人，拒绝异味。希望女性朋友们在发现情况后及早就医诊治。