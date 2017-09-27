如何预防白带异味

2017-09-27 来源：

核心提示：女性正常的白带应该是透明，白色，呈拉丝状，无味，或者稍有腥味的，如果女性白带数量、颜色、质地、味道等发生变化，都与女性的健康息息相关。

每个女人都是一朵摇曳在风中的女人花，随风摆动，花香亦浓。会保养的女人，越是经历岁月的沉淀，女人味越浓，女性魅力越大;然而，有的女性同样是经历了岁月考验，女人味的确浓了，却是不健康的。白带异味是影响女性生活和健康的一大隐患。女性正常的白带应该是透明，白色，呈拉丝状，无味，或者稍有腥味的，如果女性白带数量、颜色、质地、味道等发生变化，都与女性的健康息息相关。出现问题就要及时就医检查，以免影响健康。如何预防白带异味？

想要知道如何预防白带异味，需要对症分析后在进行有效的相关治疗，避免相关诱发因素。白带异味常见分类有：

1、腥臭味：一些厌氧菌感染、滴虫性感染或阴道嗜血杆菌感染的阴道炎，在这种情况下白带常伴有腥臭味。

2、恶臭味：若白带恶臭，常常是生殖道严重感染或肿瘤引起的。如生殖道的恶性肿瘤、严重的子宫内膜炎、重度的宫颈糜烂。特别是老年妇女，如果出现白带恶臭，而且颜色鲜红，往往是恶性肿瘤的信号。

治疗白带异味需要区别对待

白带无色浆糊状，比较粘稠，白带增多，还常常感到腰酸背痛等不适症状，就说明有妇科炎症来袭，引起这些不适症状比较常见的原因就是子宫颈炎，还有白带呈豆渣状，比如白带量多、呈豆腐渣样，并且还常常伴随着有阴道瘙痒等不适症状，这种情况多由霉菌性阴道炎引起的。

对于霉菌性阴道炎，夫妻双方都要接受治疗，以免造成传染，再次引起疾病的发生。

最后就是白带呈泡沫状，或者脓性白带白带呈泡沫状，白带量多，并且还会伴随着有外阴瘙痒等不适症状，这多见于滴虫性阴道炎所致。

脓性白带常见于患有急性阴道炎、宫颈炎等妇科疾病女性朋友，患者还常伴随着有浑身乏力、低热等不适症状。

白带是女性阴道里流出的一种白色液体，如果白带是白色、无味则是正常的生理分泌物，但不少女性的白带都伴有异味，这就是医学上所称的病理性白带，通常是由炎症引起的。

在医学上对于不同种类的白带异味都有相应的药物治疗和物理治疗，患者发现病情后要及时的到医院就诊，听取医生的指导意见，改善日常洗护习惯，做好私密护理。

欧姗·臭氧抗菌剂女性私密护理专家

导致阴道炎最直接的原因是阴道的自然防御功能遭到破坏，病原体侵入，阴道内环境发生变化。

要抵抗这些病原体，女性朋友们平常就要做好身体锻炼，做好日常私处护理，特殊时期更要加倍小心。身边可以常备一支欧姗·臭氧抗菌剂。它与传统的私处护理产品不同，不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会有耐药性，其主要成分臭氧是强氧化剂，它能够在短时间内快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，发挥作用后，迅速还原成氧，抑制厌氧菌生长，改善阴道内环境，是安全性和杀菌效果兼顾的理想型私处护理产品。

如何预防白带异味对于女性健康很重要，女性朋友预防白带异常首先应该注意自己的个人卫生，其次是在生理期前后注意卫生用品的选择。勤换洗内裤，换下的内裤需要用开水烫洗，并且放到阳光下晾晒，进行杀菌处理。