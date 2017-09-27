白带有异味严重吗

2017-09-27 来源：

核心提示：在正常的情况下，白带没有明显的气味，一旦出现明显的白带异味，就要引起重视，白带有异味严重吗？

女性在经期前后的几天内会发现白带增多，这是正常现象，白带是女性生殖道分泌经阴道排出的一种对人体有益的液体，健康的妇女都有白带。在正常的情况下，白带没有明显的气味，一旦出现明显的白带异味，就要引起重视，白带有异味严重吗？

正常的白带应该是乳白色或无色透明，略带腥味或无味;其分泌量、质地受体内雌、孕激素水平高低的影响，随月经周期而有量多量少、质稀质稠的周期性变化。正常白带对妇女的健康是有益的，因为它能起到自净的作用。但是，当白带量多、味臭、颜色改变或呈脓性状时，则可能是身体在发出警报，预示着某些妇科疾病的发生。

白带有异味严重吗，需要视具体情况而定，白带伴有异味常见于以下几种：

1、鱼腥味：有一部分阴道炎，是由阴道嗜血杆菌引起的，白带有一股特殊的鱼腥味。同时，还伴有阴道灼热、疼痛、瘙痒、外阴潮湿等症状。

2、腥臭味：一些厌氧菌感染、滴虫性感染或阴道嗜血杆菌感染的阴道炎，白带常有腥臭味。

3、恶臭味：白带恶臭，常常是生殖道严重感染或肿瘤引起的。如生殖道的恶性肿瘤、严重的子宫内膜炎、重度的宫颈糜烂。特别是老年妇女，如果出现白带恶臭，而且颜色鲜红，往往是恶性肿瘤的信号。

因此发现白带异味时，首先需注意其是否为生理改变，如果量和性状的变化，已超过生理范围，特别是处于更年期或绝经期好发肿瘤的年龄，应尽早就医，追根寻源，以便及时发现疾病和给予适当处理。切不可自己摸索用药，延误病情。处理白带异味的关键，还在于治疗其原始的疾病。

预防妇科炎症的发生，日常洗护需要多加注意

女性朋友们在进行日常的私处护理时，还是选择成分天然的绿色产品，比如欧姗.臭氧抗菌剂。欧姗的主要成分为臭氧和天然植物精油，不属于药物成分，不会改变阴道PH值，更不会有耐药性。臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫力等功效;而天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。因此，欧姗是女性朋友们较为放心的选择。

对于白带有异味严重吗，专家提示大家，有异味了就要及时的就诊治疗，任何疾病都是早期内发现治疗的效果更佳，女性私处健康更是如此。总而言之，白带异味是属于不正常的生理表现，也可能存在妇科疾病的隐患，所以女性朋友们需多加注意。