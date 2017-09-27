白带异味怎样护理

2017-09-27 来源：

核心提示：正常白带对妇女的健康是有益的，因为它能起到自净的作用。但是如果出现白带异味，颜色改变时，则可能是身体在发出警报，预示着某些妇科疾病的发生。

正常白带对妇女的健康是有益的，因为它能起到自净的作用。但是如果出现白带异味，颜色改变时，则可能是身体在发出警报，预示着某些妇科疾病的发生。所以很多女性想了解白带异味怎样护理，下面就为大家介绍一下。

白带异味怎样护理：

一、注意避免经期性生活

白带异常患者要注意避免经期性生活。因为女性在经期身体比较虚弱，如果进行性生活，很容易会造成阴部感染，从而使疾病更加严重。同时还建议患者在平时保持良好的心态。

二、注意个人卫生清洁

白带异常要注意个人卫生清洁。女性朋友在日常生活中要注意自己的外阴清洁，每日用温水清洗自己的外阴，并且对生活用品进行消毒处理。做到“一人、一盆、一巾、一水”，先将小方巾置入水盆煮沸15分钟，晾温后使用，清洗外阴前应剪短指甲、清洁双手，洗毕将用具清洁晾晒。

三、注意内裤的穿着

白带异常患者还要注意自己的内裤穿着。白带异常患者选择棉质的、质地柔软的、舒适的内裤，不要选择尼龙质地的内裤，以保持阴部的透气和干燥。并且要经常换洗内裤。

四、注意日常的饮食

不宜食用辛辣、刺激性食物，戒烟限酒，避免使用有刺激性的香皂、肥皂、沐浴液。切忌搔抓，瘙痒难忍时可转移注意力，如听音乐、看电视、户外活动等。白带异常者可以进行适量的运动，适量的运动有助于自身的免疫调节，帮助身体恢复健康。

五、使用欧姗·臭氧抗菌剂护理

欧姗·臭氧抗菌剂与传统的私处护理产品不同，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会产生耐药性，其主要成分臭氧是强氧化剂，它能够在短时间内快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，发挥作用后，迅速还原成氧，改变阴道无氧状态，提高阴道局部免疫力，抑制厌氧菌生长，改善阴道内环境，减轻局部炎症，是日常护理保养很好的选择。

通过以上内容的介绍，相信大家对白带异味怎样护理已经有所了解了。女性的私处比较潮湿，容易滋生各种细菌，所以平时要经常清洗私处。如果身体出现问题也一定要及时到医院进行治疗，以免引发其他疾病。