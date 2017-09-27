白带异味如何解决

2017-09-27 来源：

核心提示：患上白带异常病症之后会有白带异味的现象，而且白带的颜色和浓度也会相应的发生变化，白带异味是一种腥臭味，对于女性生理健康有极大的影响。

正常白带是白色液体分泌物，没有气味，患上白带异常病症之后会有白带异味的现象，而且白带的颜色和浓度也会相应的发生变化，白带异味是一种腥臭味，对于女性生理健康有极大的影响，患者需要及早做好相关的治疗，白带异味如何解决？在此为大家总结的就是有助于患者康复的食疗方法。

白带异味如何解决，藕汁半碗，红鸡冠花3朵，水煎，调入红糖服，每日2次。

冬瓜子90克，冰糖90克。将冬瓜子捣烂，参与冰糖，开水炖服，早晚各1次。适用于白带过多。

黑木耳，红糖各适量。将黑木耳焙干，研末，用糖水送服。每日2次，每次2克。适用于赤白带下。

墨鱼100克，瘦猪肉200克，淮山药10克，莲子4克。将墨鱼，猪肉切碎，与山药，莲子同炖。食肉饮汤。适用于白带过多。

鲜马齿苋200克，生鸡蛋2个。将马齿苋捣烂滤汁，生鸡蛋去黄，用蛋白和入马齿苋汁搅匀，开水冲服，每日1次。适用于白带过多。

食疗方法在很大程度上可以改善白带异味的症状，因此大家需要在平常的时候合理安排饮食。在护理过程中可以选择使用欧姗·臭氧抗菌剂，欧姗·臭氧抗菌剂针对厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性较强的主要妇科炎症致病菌均有抗抑作用，欧姗·臭氧抗菌剂对阴道炎、宫颈炎、白带恶臭、盆腔炎、子宫内膜炎、宫颈糜烂的细菌、霉菌、致病菌以及带状疱疹、尖锐湿疣及湿疹引发的细菌感染均有预防和杀灭作用。

以上为大家介绍的是白带异味如何解决，白带异味治疗难度并不算太大，只要能够查出身体中的原发病，做好相应的治疗措施就可以有效的除去白带异味。