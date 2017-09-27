女性外阴炎怎么回事

2017-09-27 来源：

核心提示：外阴炎对女性的身体伤害非常大，所以作为女性平时就要注意预防妇科疾病。对于预防外阴炎，建议使用欧姗臭氧抗菌剂。

外阴瘙痒是很多女性都会出现的一种症状，可由多种原因引起，常见于中年妇女。但是有些人因为对女性外阴炎怎么回事不是很了解，在出现外阴炎的时候没有及时治疗，从而使病情加重，下面就为大家介绍一下，希望对大家有所帮助。

女性外阴炎怎么回事：

外阴炎就是外阴的皮肤或粘膜所发生的炎症病变如红肿痛痒糜烂等。女性患外阴炎时主要表现就是外阴部瘙痒难忍，当外阴瘙痒严重时，患者多坐卧不安，瘙痒难耐，夜间更是因此难以入眠，外阴部稚嫩的皮肤出现了抓痕，以致影响生活和工作。外阴瘙痒的部位一般是阴蒂、小阴唇，也可波及大阴唇、会阴甚至肛周等皮损区，长期搔抓可出现抓痕、血痂或继发毛囊炎。如果日久不愈还可导致多种疾病发生，甚至不孕。外阴炎不但对女性的身体有很多伤害，还在分为不同的发病种类，不同的种类所表现的症状也有所不同。

一、霉菌性阴道炎：外阴瘙痒、外阴及阴道灼痛、白带增多呈豆腐渣样，有时伴有尿频、尿痛、性生活痛。

二、滴虫性阴道炎：白带增多，呈乳白色或黄色，有时为脓性呈泡沫状、有臭味，严重者有血性白带，尿痛、尿频、血尿。

三、细菌性阴道炎：白带增多，灰白色、稀薄、泡沫状。阴道黏膜充血，散见出血点，外阴瘙痒并有灼痛感，阴部恶臭。

四、老年性阴道炎：白带增多，色黄、呈水状，严重时呈脓性、有臭味，外阴有瘙痒干痛，下腹部坠胀，波及尿道时，有尿频、尿急、尿痛等。

五、非特异性阴道炎：阴道有下坠感、灼热，伴有盆腔不适及全身乏力。阴道分泌物增多，呈脓性、浆液性、有臭味。

外阴炎对女性的身体伤害非常大，所以作为女性平时就要注意预防妇科疾病。对于预防外阴炎，建议使用欧姗臭氧抗菌剂，它与传统的私处护理产品不同，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会产生耐药性，其主要成分臭氧是强氧化剂，它能够在短时间内快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，发挥作用后，迅速还原成氧，改变阴道无氧状态，提高阴道局部免疫力，抑制厌氧菌生长，改善阴道内环境，减轻局部炎症，是日常护理保养很好的选择。

通过以上内容的介绍，相信大家对女性外阴炎怎么回事已经有所了解了。女性本就是特殊的群体，所以在日常的生活中更应多加注意，建议穿着舒适的内裤，经常清洗私处，保持良好的心态。