女人外阴炎该怎么办

2017-09-27 来源：

核心提示：外阴炎是妇科常见病，主要症状为瘙痒。那么，女人外阴炎该怎么办？

特殊的生理构造使得很多的女性朋友常常被外阴炎困扰。多数人在得知自己患有外阴炎的时候都会有恐慌心理。不过这种妇科病若是能够早发现且做到早治疗的话，就不会有太大的危害。那么，女人外阴炎该怎么办？

外阴炎是妇科常见病，主要症状为瘙痒。以往把多种有发痒症状兼有皮肤和粘膜变白、变粗或萎缩的外阴病变统称为外阴炎。引起外阴炎多为各种类型的外阴营养不良、外阴潮热、慢性刺激及瘙痒、某种营养缺乏、变态反应、代谢紊乱、神经精神因素，都可能是发病原因。故此病又名外阴白色病变、外阴营养不良。也可局部应用雄激素或孕激素。激素治疗时间较长，症状控制较差，停药后容易复发，且需要经常反复用药，患者依从性差。

女人外阴炎该怎么办

临床上外阴道炎有很多类型，由于致病机理不一样，所以在治疗用药上也各有不同。那么女性外阴炎都分为哪几种呢？

1、滴虫性阴道炎：由阴道毛滴虫引起。主要表现为外阴瘙痒，白带增多并呈淡黄色泡沫状，严重时混有血液。

2、念球菌性阴道炎：由念球菌感染引起。主要表现为豆腐渣样白带及外阴瘙痒。

3、细菌性阴道炎：致病原多为加特纳杆菌。

4、淋菌性阴道炎：由致病原淋球菌引起。表现为下腹部疼痛，阴道分泌物增多，白带显脓性。使用青霉素类、头孢类抗生素均有效。

5、紧裆裤阴道炎：通常是穿过紧的三角内裤和紧身健美裤而引起的。主要症状为阴道和大小阴唇瘙痒，并伴有尿频、尿急。

6、老年性阴道炎：绝经后妇女常见病。表现为外阴瘙痒或灼热感，阴道分泌物增多，呈淡黄色，严重者有血性脓样白带，并伴有臭味。

针对不同的外阴炎种类药物选择上有所不同，具体的应以医生的指导意见为准。如何预防外阴炎反复发作？

最基本的一点就是注意个人卫生：保持外阴清洁、干燥，勤换内裤，外阴用具专人专用，用过的内裤、毛巾、盆均应用开水烫洗，去公共场所如公共厕所、游泳池、浴室要注意预防外阴炎交叉感染。

女性朋友们在进行日常的私处护理时，还是选择成分天然的绿色产品，比如欧姗.臭氧抗菌剂。欧姗的主要成分为臭氧和天然植物精油，不属于药物成分，不会改变阴道PH值，更不会有耐药性。臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫力等功效;而天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。因此，欧姗是女性朋友们较为放心的选择。

以上就是“女人外阴炎该怎么办”的相关介绍，防治外阴炎除了以上的几点，患者还应去除外阴炎诱因；对外阴炎容易复发者应检查原因，是否有糖尿病应用抗生素、雌激素或类固醇激素、穿紧身化纤内裤、局部药物的刺激等情况，应尽量控制或消除这些诱因。