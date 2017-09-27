念珠菌性外阴炎怎么办

2017-09-27 来源：

核心提示：念珠菌性外阴炎可以说是女性外阴炎类型当中最常见的，下面就针对念珠菌性外阴炎怎么办为大家介绍一下。

外阴炎是由于病原体侵犯或受到各种不良刺激引起的，它分为多种类型，不同的类型所表现的症状也有所不同。念珠菌性外阴炎可以说是女性外阴炎类型当中最常见的，下面就针对念珠菌性外阴炎怎么办为大家介绍一下。

出现念珠菌性外阴炎的病人阴道通常会奇痒或疼痛、有烧灼感、排尿不适、尿道感染时还可出现尿频、尿急、尿痛。观察白带，可见白带如豆渣样或凝乳样，无异味，外阴充血，又红又肿，由于瘙抓，还可出现外阴皮肤破溃。取患者的少许白带，放在显微镜下观察，可找到菌丝或芽胞。因为女性特殊的生理构造，决定女性这一部位总是多事地带。阴道由阴道口与外界相通，外界临近环境是外阴区，外阴区有尿道、肛门的排泄物及腺体的分泌物，阴道平时有白带、月经血流出，同时它又是性交和分娩时的通道，再加上阴道口又温暖又潮湿的环境，因此很容易感染念珠菌。所以女性在平时的生活当中一定要注意私处卫生，了解念珠菌性外阴炎怎么办，如果出现问题及时进行相关治疗和护理。

念珠菌性外阴炎对女性的身体和心理伤害都非常大，而且非常容易出现反复的问题，其原因多为细菌无法全部杀死。近几年专家发现臭氧针对细菌、霉菌等微生物的作用首先是破坏细胞膜，细胞膜受到损害后细胞新陈代谢发生障碍并抑制其生长。臭氧继续向细胞膜内渗透，破坏其内部组织，直至死亡。臭氧灭菌速度快，具有强大的氧化平衡霉系统。所以欧姗科研团队历经12年对配方及臭氧技术进行研究和临床实验，于2015年面向中国女性私处健康市场全面推出科研成果—欧姗·臭氧抗菌剂，努力为珍爱呵护女性健康做出贡献。欧姗的主要成分为臭氧和天然植物精油，其中臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒;天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。所以，欧姗·臭氧抗菌剂被称为女性私处护理的理想产品。

通过以上内容的介绍，相信大家对念珠菌性外阴炎怎么治已经有所了解了。如果感觉私处出现异样一定要及时进行治疗，作为女性平时一定要注意私处卫生，可以穿宽松舒适的内裤。