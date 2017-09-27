念珠菌外阴炎怎么办

2017-09-27 来源：

核心提示：念珠菌外阴炎表现症状为外阴瘙痒，且瘙痒症状时轻时重，时发时止，使患病女性坐卧不宁，身体和心理都受到伤害。那么，念珠菌外阴炎怎么办？

念珠菌是单细胞真菌，在健康人皮肤、粘膜和阴道等部位均有存在。因为女性私处坏境潮湿温暖，所以念珠菌更加容易滋生。如果念珠菌侵犯人体，就会引发念珠菌外阴炎。其表现症状为外阴瘙痒，且瘙痒症状时轻时重，时发时止，使患病女性坐卧不宁，身体和心理都受到伤害。那么，念珠菌外阴炎怎么办？下面就一起来看看吧。

想要避免念珠菌外阴炎首先要了解引发念珠菌外阴炎的原因。引发念珠菌外阴炎的原因一般包括：间接接触、性传播、滥用抗生素、过度讲究卫生四种。

1、间接接触传染也是念珠菌性阴炎的一条传播途径。接触被念珠菌患者感染的共厕所的坐便器、浴盆、浴池坐椅、毛巾，使用不洁卫生纸，都可以造成传播。

2、性传播也是导致发生的原因之一。女方有症状者至少有10%的男方患有念珠菌性尿道炎，应同时给予合理治疗以防交互感染。

3、大量服用抗菌素。服用抗生素改变了阴道的微环境，致病的细菌病源体就可能繁殖，最终导致局部的念珠菌性阴炎发作。

4、有些女性为了保持卫生经常使用药用洗液来清洗阴道，这样很容易破坏阴道的酸碱环境，反而容易感染上念珠菌性阴道炎。

念珠菌外阴炎怎么办：

大家都知道妇科疾病之所以反反复复不见好转，其原因多为细菌无法全部杀死。近几年有专家发现臭氧针对细菌、霉菌等微生物的作用首先是破坏细胞膜，细胞膜受到损害后细胞新陈代谢发生障碍并抑制其生长。臭氧继续向细胞膜内渗透，破坏其内部组织，直至死亡。臭氧灭菌速度快，具有强大的氧化平衡霉系统。所以欧姗科研团队历经12年对配方及臭氧技术进行研究和临床实验，于2015年面向中国女性私处健康市场全面推出科研成果—欧姗·臭氧抗菌剂，努力为珍爱呵护女性健康做出贡献。欧姗的主要成分为臭氧和天然植物精油，其中臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒;天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。所以，欧姗·臭氧抗菌剂被女性称为私处护理的安心之选。

通过以上内容的介绍，相信大家对念珠菌外阴炎怎么办已经有所了解了。建议女性平时注意私处清洁，可以穿着宽松舒适的内裤，如果身体出现不适一定要及时到医院进行检查。