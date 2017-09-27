妇科外阴炎症状有哪些

2017-09-27 来源：

核心提示：很多女性对妇科外阴炎症状有哪些并不了解，所以在出现外阴炎症状的时候没能及时进行治疗。

外阴炎是现代社会在女性群体当中非常常见的疾病，它对女性的身体和心理的伤害都非常大。很多女性对妇科外阴炎症状有哪些并不了解，所以在出现外阴炎症状的时候没能及时进行治疗。所以下面就为大家介绍一下，希望对大家有所帮助。

妇科外阴炎症状有哪些：

外阴炎就是外阴的皮肤或粘膜所发生的炎症病变如红肿痛痒糜烂等。女性患外阴炎时主要表现就是外阴部瘙痒难忍，当外阴瘙痒严重时，患者多坐卧不安，瘙痒难耐，夜间更是因此难以入眠，外阴部稚嫩的皮肤出现了抓痕，以致影响生活和工作。外阴瘙痒的部位一般是阴蒂、小阴唇，也可波及大阴唇、会阴甚至肛周等皮损区，长期搔抓可出现抓痕、血痂或继发毛囊炎。如果日久不愈还可导致多种疾病发生，甚至不孕。所以作为女性，在平时的生活中就要注意预防妇科疾病。

如何预防妇科疾病：

1、穿着宽松、透气的全棉内裤，勤洗、勤换、勤晾晒，保持外阴清洁干燥，保持卧具清洁卫生。

2、注意外阴清洁。平时应准备专用洗具，做到“一人、一盆、一巾、一水”，先将小方巾置入水盆煮沸15分钟，晾温后使用，清洗外阴前应剪短指甲、清洁双手，洗毕将用具清洁晾晒。

3、不宜食用辛辣、刺激性食物，戒烟限酒，避免使用有刺激性的香皂、肥皂、沐浴液。切忌搔抓，瘙痒难忍时可转移注意力，如听音乐、看电视、户外活动等。

4、注意月经期卫生，使用合格的卫生巾。治疗期间避免性生活，必要时，夫妻双方同时接受治疗。

5、所用衣物、床单、被罩应单独使用和洗涤，防止家庭内传播，尤其应保护女婴或女童不受感染。

6、使用欧姗·臭氧抗菌剂。欧姗臭氧抗菌剂不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会产生耐药性，其主要成分臭氧是强氧化剂，它能够在短时间内快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，发挥作用后，迅速还原成氧，改变阴道无氧状态，提高阴道局部免疫力，抑制厌氧菌生长，改善阴道环境，减轻局部炎症，是女性私处护理保养很好的选择。

通过以上内容的介绍，相信大家对妇科外阴炎症状有哪些已经有所了解了。女性的私处是非常脆弱的地方，如果不能很好的护理，就容易出现各种妇科问题，所以女性在平时的生活中不只要注意饮食健康，更要注意私处卫生。