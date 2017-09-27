妇科外阴炎怎么办

2017-09-27 来源：

核心提示：女性在各年龄段均可发病。女性生殖器的解剖结构，决定外阴常局部潮湿，很容易被污染，患上外阴炎也就不言而喻了，那么妇科外阴炎怎么办？

女性私处卫生一直是影响女性健康的一大因素，外阴炎是女性因为私处卫生习惯不好导致的一种病症。女性在各年龄段均可发病。女性生殖器的解剖结构，决定外阴常局部潮湿，很容易被污染，患上外阴炎也就不言而喻了，那么妇科外阴炎怎么办？

妇科外阴炎怎么办

1、外阴炎需要局部用药：主要作用是根据病原菌消炎、止痒。对于外阴炎用药还是需要秉承医嘱为先的原则，不宜乱自用药。

2、外阴炎必须进行病因治疗：有些疾病会导致或加重外阴炎，如糖尿病患者糖尿刺激外阴，含糖的尿液有利于细菌的生长，也是细菌生存的营养物质，所以要积极治疗原发病。

3、外阴炎患者应改善个人生活习惯：女性朋友们应该养成良好的生活习惯，注意外阴的清洁卫生，经常换洗衣裤，清洗外阴，尤其是已婚女性，有性生活的育龄期女性，性生活之后要注意清洗外阴，还要告诫性伴侣注意个人卫生。平时有习惯使用卫生护垫的女性应该改掉这个习惯，护垫卫生巾不透气、容易滋生细菌。经期使用卫生巾要勤于更换并每天清洗外阴，禁止盆浴。这是预防外阴炎最有效的措施。

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以上就是“妇科外阴炎怎么办”的相关介绍，通过本文的简单介绍，大家对于如何应对女性外阴炎都知道了吧。外阴炎的总体治疗原则是保持局部清洁、干燥，局部用药，并且清除病因。一旦有外阴皮肤瘙痒、疼痛、烧灼感等临床症状时，要尽快到医院诊查治疗，这样才能够规避疾病导致的不必要麻烦的发生。