外阴瘙痒症传染吗

2017-09-27 来源：

核心提示：外阴瘙痒本身并不是疾病，而是由疾病引起的一种症状。这种症状在很多女性当中都存在，那么，外阴瘙痒症传染吗？

外阴瘙痒本身并不是疾病，而是由疾病引起的一种症状。这种症状在很多女性当中都存在，那么，外阴瘙痒症传染吗？很多人想了解这个问题，下面就一起来看看吧。

瘙痒瘙痒是一种可经引起立即进行搔抓愿望的主观感觉。是皮肤病最常见的共同症状。由于各种皮扶病的不同和个体第三度的不同，瘙痒的严重和度可轻可重，可边发性，音断性和持续性;也可是局限性，泛发性或全身性。瘙痒轻者可经搔抓后即可减轻可减失。瘙痒重者则奇痒难忍不停地搔抓直至表皮被拆破出血发生首长痛时才可减轻，由于不断地搔抓可使患部皮肤变厚，变厚的皮损又加重了瘙痒，形成愈痒愈抓，愈抓愈痒的恶性循环。对于外阴瘙痒症传染吗这个问题也是需要根据医院检查结果来定。

引起外阴瘙痒的可能有很多，所以作为女性平时就要注意私处护理。对于预防外阴瘙痒，欧姗·臭氧抗菌剂就是不错的选择。欧姗·臭氧抗菌剂与传统的私处护理产品不同，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会产生耐药性，其主要成分臭氧是强氧化剂，它能够在短时间内快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，发挥作用后，迅速还原成氧，改变阴道无氧状态，提高阴道局部免疫力，抑制厌氧菌生长，改善阴道内环境，减轻局部炎症，是日常护理保养很好的选择。在使用欧姗·臭氧抗菌剂护理的同时在生活中也要多加注意：

1、如果出现外阴瘙痒，其患者所用衣物、床单、被罩应单独使用和洗涤，防止家庭内传播，尤其应保护女婴或女童不受感染。

2、要注意少吃或者不吃辛辣、刺激性食物，戒烟限酒，避免使用有刺激性的香皂、肥皂、沐浴液。

3、注意月经期卫生，使用合格的卫生巾。治疗期间避免性生活，必要时，夫妻双方同时接受治疗。穿着宽松、透气的全棉内裤，勤洗、勤换、勤晾晒，保持外阴清洁干燥，保持卧具清洁卫生。

通过以上内容的介绍，相信大家对外阴瘙痒症传染吗已经有所了解了。如果出现外阴瘙痒，一定要及时到医院检查原因，及时进行治疗。