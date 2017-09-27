外阴瘙痒白带咖啡色警惕阴道炎

2017-09-27 来源：

核心提示：女人特殊的构造和定期的生理现象让一些女人常被一些妇科疾病困扰着，外阴瘙痒白带咖啡色多数都是妇科炎症造成的。

女人特殊的构造和定期的生理现象让一些女人常被一些妇科疾病困扰着，外阴瘙痒白带咖啡色多数都是妇科炎症造成的。当日常生活中遇到这些状况后建议女性朋友们要积极检查，根据自身的情况进行治疗。

女性外阴瘙痒白带咖啡色需要到医院进行相关检查，一般时候需要在医生的指导下检查白带常规，分泌物培养看看，确诊是什么病原菌后积极治疗。

很多女性都有出现过白带呈现褐色的情况，如果白带夹有其它色泽，如青、赤、黄、白、黑等颜色，白带的量太多或粘稠如脓液、或稀薄如水状，或有恶臭、搔痒、阴部灼热疼痛，以及腰酸腿软，小腹胀痛等病理状态，属于病理性白带。可能是阴道炎、宫颈炎、子宫肌瘤等疾病所致，如不及时治疗，会影响女性怀孕。

白带颜色异常警惕妇科疾病

白带呈灰黄色，泡沫状，有腥臭味，同时伴有外阴瘙痒、灼热、疼痛和性交痛，多为滴虫性阴道炎。

白带呈灰白色，豆腐渣样或如凝乳块，有时有臭味伴有外阴瘙痒、灼痛、多为霉菌性阴道炎。

白带呈黄色和黄绿色，有臭味，好像米汤或脓一样，大多为化脓性细菌感染所引起，如慢性宫颈炎，老年阴道炎及子宫内膜炎。

白带中带血，即所谓血性白带，多见于重度宫颈糜烂、宫颈息肉、粘膜下肌瘤、子宫颈癌。

水样白带，即白带如稀水，有时像米汤一样，多发生于子宫颈癌、子宫体癌、输卵管癌等，有时患粘膜下肌瘤或炎症，也可以出现这种白带。

总之，引起白带颜色异常的疾病较多，以宫颈炎、滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、老年性阴道炎较常见。另外，还可能是子宫颈癌、子宫肌瘤、子宫体腺癌等恶性肿瘤引起。因此，女性出现病理性白带应做详细检查，确诊后及时治疗。

怎样预防细菌性阴道炎？

1、性生活尽量使用避孕套，预防交叉感染，确诊后应与性伴侣共同诊治。

2、养成健康的生活习惯，规律起居饮食，宜清淡饮食，忌辛辣刺激性食物，经常锻炼身体，提高机体免疫力。

3、积极治疗糖尿病、手癣、脚癣。

4、接受正规治疗后，应于每次月经干净后定期复查，必要时进行巩固治疗，复查均正常后方可视为正常。

5、注意个人卫生，每日使用温水清洗外阴，不要用各种洗液、药水冲洗外阴及阴道。

6、不用卫生护垫，每天更换内裤，穿纯棉内裤，保持外阴清洁、干燥，内裤不与其他衣物混洗，洗后在阳光下晒干。

7、加强自我保护意识，避免因桑拿、游泳以及使用公共卫浴物品而引起交叉感染。

女性朋友们在进行日常的私处护理时，还是选择成分天然的绿色产品，比如欧姗.臭氧抗菌剂。欧姗的主要成分为臭氧和天然植物精油，不属于药物成分，不会改变阴道PH值，更不会有耐药性。臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫力等功效;而天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。因此，欧姗是女性朋友们较为放心的选择。

以上就是对“外阴瘙痒白带咖啡色警惕阴道炎”的相关介绍，细菌性阴道炎对于女性健康的影响很大，如果不积极治疗，很有可能对女性朋友造成严重的后果，因此，女性如果出现细菌性阴道炎的症状，要及早到正规医院治疗，采取积极的治疗措施，避免疾病加重影响健康。