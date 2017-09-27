女人外阴瘙痒怎么办

2017-09-27 来源：

核心提示：女人总是会遇到一些难言之隐的妇科难题，如外阴瘙痒，奇痒难耐总是坐立不安。女人外阴瘙痒怎么办，需要我们弄清楚病因做出相应的治疗方案。

女人总是会遇到一些难言之隐的妇科难题，如外阴瘙痒，奇痒难耐总是坐立不安。引起女人外阴瘙痒有两种可能性，一种是个人卫生不洁，一种是因为妇科炎症来袭。女人外阴瘙痒怎么办，需要我们弄清楚病因做出相应的治疗方案。

每当遇到外阴瘙痒的时候，女人总是有苦难言。那么，女人外阴瘙痒怎么办？

1、不要抓挠

瘙痒时的反应就是抓痒，抓痒可以缓解一时却不能解决问题，反而会因为抓痒而不小心造成皮肤损伤，瘙痒难忍也要忍，这个时候你可以听听音乐、看看电视、或者做其它事情转移注意力。

2、换条纯棉内裤

内裤与外阴部亲密接触，如果内裤材质不好会影响阴部的健康，有些人就是因为穿了不合格的内裤、长期的摩擦导致外阴瘙痒，内裤的材质有很多，比如纯棉、莫代尔、竹纤维，应选择纯棉的内裤，化学纤维的不要用。

3、调整饮食

不要吃辛辣、刺激性的食物，戒掉烟酒，多吃新鲜水果和蔬菜，多吸收各种维生素，让皮肤恢复正常的新陈代谢，这样的饮食对治疗瘙痒很有帮助。

4、及时就医

由于瘙痒在难以启齿的部位，很多女性因为害羞不好意思开口，而不敢上医院检查治疗，又或者觉得这对女性来说很正常不需要看病，这些种种原因拖延看病的时间，对外阴瘙痒的治疗是十分不利的。当出现外阴瘙痒时，我们不能炜疾忌医，要及时到医院相关的科室进行检查，找出外阴瘙痒的原因，根据医生的嘱咐配合治疗。

5、做好局部卫生

卫生不洁是导致外阴瘙痒的常见原因，这种外阴瘙痒需要女性注意自己的阴部卫生清洁，养成每天清洗外阴、更换内裤的习惯，特别是经期要及时清洁，同时也要注意清洗用具的清洁，做到“一人、一盆、一巾、一水”，避免因外阴不洁引起瘙痒。这里还要提提醒大家，阴部的清洗也不能太频繁，外阴具有自净作用的酸性环境，如果过度清洗会导致酸碱失调，同样也会导致外阴瘙痒。

女性朋友们在进行日常的私处护理时，还是选择成分天然的绿色产品，比如欧姗.臭氧抗菌剂。欧姗的主要成分为臭氧和天然植物精油，不属于药物成分，不会改变阴道PH值，更不会有耐药性。臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫力等功效;而天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。因此，欧姗是女性朋友们较为放心的选择。

以上就是“女人外阴瘙痒怎么办”的相关内容，预防女性外阴瘙痒除了以上的几个要点之外，女性在每个月的特殊时期使用的卫生用品选择上也是需要谨慎对待。买卫生巾时要注意看生产日期，别买三无产品。