欧姗臭氧抗菌剂

2017-09-27 来源：

核心提示：欧姗臭氧抗菌剂是由具有GMP药品生产资质的企业生产的，产品通过了湖北省卫生厅的安全评估，是有CNAS的第三方检测报告的臭氧产品。欧姗的效果如何呢？

每个女人都是一朵独特的女人花，花期绽放，芬芳美丽。然而女人也有遇到各种烦恼的时候，比如女人都会有的难言之隐阴道炎。对于预防女性阴道炎很多人都信赖欧姗臭氧抗菌剂。欧姗臭氧抗菌剂是由具有GMP药品生产资质的企业生产的，产品通过了湖北省卫生厅的安全评估，是有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)的第三方检测报告的臭氧产品。那么，欧姗的效果如何呢？

想必生活中你会遇到外阴瘙痒、异味严重、白带异常等难言之苦，欧姗私处护理专家提醒各位女士，这些症状都有可能是阴道炎的症状。众多女性面对私密处的异样，除了尴尬还是尴尬，不过没有关系，欧姗·臭氧抗菌剂能够帮助你预防阴道炎，让你轻轻松松做无炎无味的淡雅女人。

欧姗臭氧抗菌剂是源自欧美的氧护专家，产品分为私处护理臭氧系列与外用护理臭氧系列(搽剂)两种，欧姗的效果源于它的核心功效配方臭氧和天然植物油，功效分别如下：

臭氧：分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫等功效。

天然植物油：萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。

臭氧在医疗领域应用

通过研究发现臭氧具有：杀菌、解毒、保鲜、除臭、漂白、消炎、镇痛、造氧、净化空气、活化细胞、促进新陈代谢等功能。可以将人体的泌尿系统、消化系统、口腔卫生、内分泌系统、解毒系统、以及呼吸系统，都调整到好的状况，而如今臭氧发展到治疗骨科、心脏内科、变态内科、烫伤科、糖尿病内分泌科、肿瘤科、病痛科等临床科室的各样病症治疗中有显著的效果。所以臭氧医疗方面具有很大的优势。在欧洲国家，臭氧享有“万 能药”的美誉。

欧姗.臭氧抗菌剂与传统的私处护理产品不同，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会有耐药性，其主要成分臭氧是强氧化剂，它能够在短时间内快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，发挥作用后，迅速还原成氧，可供细胞，组织吸收利用，加速局部组织血液循环，促进伤口愈合，抑制厌氧菌生长，减轻局部炎症。欧姗打破了传统妇科洗液的弊端，是安全性和杀菌效果兼顾的理想护理产品，为女性健康提供安全呵护。

到此，女性朋友们对于欧姗臭氧抗菌剂的功效来源都有所认识了，对于欧姗的效果想必也有所了解了，欧姗·臭氧抗菌剂针对厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性较强的主要妇科炎症致病菌均有抗菌作用，为中国女性理想的私处护理产品。