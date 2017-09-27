欧姗臭氧抗菌怎么用

2017-09-27 来源：

核心提示：呵护私处健康，女性应该选择一些具有天然保护成分的洗护产品。欧姗预防阴道炎，改变从此刻开始。欧姗臭氧抗菌怎么用？

女人一生中多多少少都会患有妇科疾病。由于女性特殊的生理构造，部分妇科疾病特别容易反复，其中各种阴道炎最为常见。相信对于任何一个女性来说，反反复复的阴道炎像是噩梦缠身，生活也从此变得一团糟。呵护私处健康，女性应该选择一些具有天然保护成分的洗护产品。欧姗预防阴道炎，改变从此刻开始。欧姗臭氧抗菌怎么用？

对于任何一个女人而言，都应该对女性疾病有一定的基本了解，特别是对于经常反复的阴道炎，及时的掌握一些常识性问题，对于预防和治疗各种阴道炎都有一定的好处。

一、阴道炎都可以分为那几种？

阴道炎可以分为：霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、细菌性阴道炎、老年性阴道炎和幼女性外阴阴道炎。

二、阴道炎的自测症状是什么

各种类型的阴道炎均伴有白带增多、尿频、尿急、尿痛的症状，外阴有不同程度的瘙痒、灼热或疼痛感，急性期会伴有发热。不同类型的阴道炎白带的性状不同，可作为鉴别的依据。

三、阴道炎反反复复，问题出在哪？

1、用药不当、治疗不彻 底。一般用药应该坚持2周，并在下次月经期开始第二疗程，一般应坚持3个疗程。有些病人用3～5次药后症状减轻就停止用药，不仅易复发，还会使致病菌产生耐药性，给治疗带来困难。

2、配偶一方亦应检查是否患病。有些患者的配偶也同时被感染，但由于症状比较轻，或没有症状成为带菌者，造成对方反复感染，所以女方患有阴道炎后应该停止性生活，直至治好，如发生反复感染，男方亦应该去医院检查。

3、长时间使用卫生护垫，使局部温度和湿度增加，造成致病菌大量繁殖。夏季高温潮湿及月经期是阴道炎容易复发的时候，应该特别注意局部清洁。月经期要勤换卫生巾，平时少用卫生护垫，以保持局部的干燥、透气。

私密护理专家选欧姗、欧姗预防阴道炎改变从此刻开始

由于阴道是一个开放的生态环境，当维持阴道微生态平衡的条件被打破时，就会导致阴道内的菌群失调，乳杆菌数量减少，其他致病菌数量增多，临床上表现为各种阴道炎。传统阴道感染防治中存在发病率高、复发率高两个主要问题。其主要原因是传统的阴道炎药物长时间使用会改变阴道PH值、甚至产生耐药性或者破坏阴道的微生态环境，导致炎症的反复或者加重。

而由武汉爱民制药股份有限公司研发的新一代妇科私处护理产品欧姗.臭氧抗菌剂就打破了这些传统药物治疗阴道炎的局限，首先，欧姗·臭氧抗菌剂的主要成分是臭氧，是一种天然无毒成分，它能够在短时间内快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，发挥杀菌作用后，迅速还原成氧，改变阴道无氧状态，提高阴道局部免疫力，抑制厌氧菌生长，改善阴道内环境，有效解决炎症问题，且不易反复。

对于欧姗臭氧抗菌怎么用，私处护理专家提示，经期前3天或结束后4天连续使用，每天一次，一次/1支。平时每周一次，一次/1支。当然在女人经前经后的“前三后四”这个时间段使用的效果好。

欧姗，呵护女性私处健康的专家，改变从此刻开始。女人健康当然要远离妇科疾病的困扰，欧姗提醒广大的女性朋友们在使用欧姗洗护期间，除了要了解欧姗臭氧抗菌怎么用之外，还应每日更换内裤，禁止房事，同时饮食清淡，多吃一些水果和蔬菜。