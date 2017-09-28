有白带异常如何是好

2017-09-28 来源：

核心提示：白带异常确实是影响女性健康的一大隐患。一旦出现了白带异常，那么各种妇科疾病也就接踵而来了。有白带异常如何是好？

能够引发女性白带异常的原因有很多，通常子宫、子宫颈、阴道病变都会引起白带异常。据调查，生活中很多的女性都在被白带异常这种问题困扰着，就像大家所看到的，白带异常也确实是影响女性健康的一大隐患。一旦出现了白带异常，那么各种妇科疾病也就接踵而来了。有白带异常如何是好？

想要了解有白带异常如何是好，需要患者认识什么叫做白带异常，白带异常通常表现为白带增多，白带增多是指女性阴道分泌物量的增多，有时白带增多是正常的生理现象，如果白带增多伴有多种病症的出现，就要警惕妇科疾病的发生。白带增多分为生理性白带增多和病理性白带增多。病理性白带增多通过量、色、质、气味的变化预示不同的疾病。

有些女性认为只要使用外用洗液，或吃过消炎药后就不用再去医院，只需自己治就可以。这是错误的观点！引起白带异常的并不仅是阴道炎，还有一些隐藏极深的妇科疾病，如宫颈炎、宫颈癌、阴道癌、子宫内膜癌等都可以导致白带异常。因此，白带异常一定要经过详细的检查后，才可以确定其具体病因，进行针对性治疗才能治好。

1、白带异常患者要改变阴道酸碱度

念珠菌生长最适宜的pH值为5、5，阴道的弱酸性环境能保持阴道的自洁功能，正常人为3、7～4、5，因此用Ph4弱酸配方的女性护理液除了适合日常的清洁保养外，白带异常患者治病期间使用弱酸配方的女性护理液对霉菌的生长繁殖会有抑制作用。外出如厕时要用女性卫生湿巾拭干外阴，保持外阴干燥，以抑制念珠菌的生长。

2、白带异常的药物疗法

(1)滴虫性阴道炎滴虫存在皱褶及宫颈的腺体中，同时还存在于尿道及肠道内，因此应该内外兼治。①口服杀灭滴虫药物。服后化验滴虫，如为阴性，应于下次月经后继续治疗1个疗程，巩固疗效。②局部同时治疗。

(2)霉菌性阴道炎可用苏打液冲洗外阴、阴道或坐浴，轻轻拭干后，放置适当的药物至阴道深部，或用涂于阴道壁上，每晚1次或早晚各1次，共10～14日。

(3)非特异性阴道炎可遵医嘱服药。也可局部用药治疗白带异常。

(4)老年性阴道炎可在阴道局部用药。提高阴道酸度。白带异常炎症较重者，辅以雌激素治疗。

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很多妇科疾病的初始，就是由于私处卫生没有做好而引起的。比如妇科疾病中最常见的阴道炎，与平时的清洁护理关系重大。许多女性对于私处的清洁也只是在沐浴时一带而过，更谈不上专业的护理，有点小问题也是随意解决。选择没有品质保障的私护产品，短时间内也许会起到一定效果，但其治疗不全面也将对女性健康埋下隐患。有效并且健康绿色的私护产品，是预防妇科炎症发生的关键！

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以上就是“有白带异常如何是好”的相关介绍，通过以上的简单介绍，大家对于白带异常都有大致的了解了。对于白带异样的防治，起步在饮食上，少食辛辣和油腻生冷之品，应多食用一些益脾补肾和清热利湿的食物，如莲子、大枣、山药、薏苡仁、冬瓜仁等。此外，加强体质锻炼也是预防疾病的有效方法之一，患者可安排合理的运动锻炼。