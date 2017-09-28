阴道出现豆腐渣白带

2017-09-28 来源：

核心提示：白带是女性生理自洁的一种特征，对女性的身体有好处，但是如果阴道出现豆腐渣白带就很有可能预示着某些妇科疾病的发生，这时候就需要及时到医院进行检查了。

白带是女性生理自洁的一种特征，对女性的身体有好处，但是如果阴道出现豆腐渣白带就很有可能预示着某些妇科疾病的发生，这时候就需要及时到医院进行检查了，以免病情更加严重。

大家都知道正常的白带应该是乳白色或无色透明，略带腥味或无味;其分泌量、质地受体内雌、孕激素水平高低的影响，随月经周期而有量多量少、质稀质稠的周期性变化。正常白带对妇女的健康是有益的，因为它能起到自净的作用。但是如果出现阴道出现豆腐渣白带，则可能是身体在发出警报，所以作为女性平时一定要做好私处清洁，这样才能远白带异常、异味，拥有健康的私处，女性不要连续穿着紧身牛仔裤或者连裤袜，以免不通气，因为女性的私处本来就比较潮湿、闷热，如果经常穿不透气的衣服，就会使细菌更加容易滋生。很多女性大便后擦拭的方向是由后往前，因为这样更顺手，但是这样会更容易将肛门处的念珠菌带到阴道，引起阴部疾病。女性可以穿棉质内裤，勤换内裤，以免让细菌滋生的越来越多。并且要经常清洗阴道和床单被罩等皮肤容易接触的物品。不洁性行为也是引发妇科疾病的重要问题，所以作为女性一定要避免，夫妻在房事的时候，一定要提前做好清洁准备，避免互相感染。

有研究发现妇科疾病中的病菌存活率都比较高，清水很难清理干净，所以护理用品对女性来说非常重要。但是选择的时候，一定要选择不会改变阴道PH值、无毒副作用的护理产品，比如欧姗.臭氧抗菌剂，呵护女性私处健康效果不错。欧姗.臭氧抗菌剂与传统的私处护理产品不同，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会有耐药性。欧姗.臭氧抗菌剂主要成分臭氧是强氧化剂，它能够在短时间内快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，发挥作用后，迅速还原成氧，可供细胞，组织吸收利用，加速局部组织血液循环，促进伤口愈合，抑制厌氧菌生长，减轻局部炎症。欧姗打破了传统妇科洗液的弊端，是安全性和杀菌效果兼顾的理想型女性私处护理产品，为女性健康提供安全呵护。

阴道出现豆腐渣白带虽然十分常见，但是只要平时注意私处卫生，保持心情愉悦和良好的心态，同时使用女性私处护理产品欧姗.臭氧抗菌剂，对于预防妇科疾病的出现都有很大的帮助。