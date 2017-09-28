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阴部瘙痒白带像豆腐渣

2017-09-28 来源：
核心提示：有些女性认为白带异常不是大事，所以拖延治疗，其实是错误的，白带异常可以说是很多妇科疾病的初始表现，所以当出现白带异常一定要及时治疗。

　　阴部瘙痒白带像豆腐渣是很多女性出现过得问题，大家都知道正常的白带是乳白色或无色透明，对女性的身体有好处，但是如果出现白带异常，就预示着可能出现妇科问题，因为引发白带异常的原因有很多，所以及时了解才能早日预防。

　　

　　引发白带异常的原因：

　　1、月经后白带多有腥臭味

　　由于经期护理不当，一些厌氧菌感染、滴虫性感染或阴道嗜血杆菌感染的阴道炎，白带常有腥臭味。治疗滴虫性阴道炎引起的白带异常是使用药物治疗。疗程完成后，可去医院检查滴虫情况，如未完全杀灭，再用一个疗程，务必将滴虫杀绝，否则以后还需防止重复感染。

　　2、月经后白带多有恶臭味

　　白带恶臭，炎症引起的白带病短期较难，宫颈糜烂的患者也会出现阴部瘙痒白带像豆腐渣等问题，而且病愈期较长。只有治好了宫颈的病变，才能解决白带的问题。

　　3、月经后白带多有鱼腥味怎么治疗

　　有一部分阴道炎，是由阴道嗜血杆菌引起的，白带有一股特殊的鱼腥味。同时，还伴有阴道灼热、疼痛、瘙痒、外阴潮湿等症状。建议到正规的妇科医院确诊治疗。

　　为了能够尽快使病情恢复，建议患者平时注意好个人卫生习惯，勤换洗内裤，换下的内衣用开水烫一下，放到阳光直射的地方晾晒。同时女性要注意，在进行日常的私处护理时，还是选择成分天然的绿色产品，比如欧姗.臭氧抗菌剂。欧姗的主要成分为臭氧和天然植物精油，不属于药物成分，不会改变阴道PH值，更不会有耐药性。而且臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫力等功效;而天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。因此，欧姗是女性朋友们较为放心的选择。

　　通过以上内容的介绍，相信大家对阴部瘙痒白带像豆腐渣已经有所了解了。有些女性认为白带异常不是大事，所以拖延治疗，其实是错误的，白带异常可以说是很多妇科疾病的初始表现，所以当出现白带异常一定要及时治疗，更要注意饮食和生活，少吃辛辣刺激的食物，保持私处健康卫生。

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