下身异味白带发黄

2017-09-28 来源：

核心提示：下身异味白带发黄通常是由妇科炎症所引起，应及时到医院检查明确，以便及时治疗。

现代社会很多女性都会出现白带异常等妇科问题，有些女性出现下身异味白带发黄时认为不用重视。这其实是错误的，白带异常是很多妇科疾病的初始表现，如果白带异常不及时治疗很可能会引发其他妇科疾病，例如阴道炎、盆腔炎等，对患者的身体造成很大伤害。

白带发黄色是白带异常的一种表现。白带异常表现为色、质和量的改变，会出现脓性白带、血性白带、水样白带、豆渣样白带的症状，这些症状都是妇科疾病的提示信号。下身异味白带发黄通常是由妇科炎症所引起，应及时到医院检查明确，以便及时治疗。白带即阴道排液，是由阴道粘膜渗出物、宫颈腺体及子宫内膜腺体分泌物混合而成，内含阴道上皮脱落细胞、白细胞和一些非致病性细菌。正常情况下，阴道排液的质与量随月经周期而。月经净后，阴道排液量少、色白，呈糊状。在月经中期卵巢即将排卵时，由于宫颈腺体分泌旺盛，白带增多，透明，微粘似蛋清样。排卵2～3天后，阴道排液变混浊，稠粘而量少。行经前后，因盆腔充血，阴道粘膜渗出物增加，白带往往增多。如果白带的色、质、量发生异常改变，称为白带异常。临床上大部分妇女白带异常都是由于不注意个人卫生引起，有些人误以为外阴用清水洗最保险，甚至外阴瘙痒后用热水烫洗，其实据研究显示很多细菌通过清水是无法杀死的，所以女性常备私处护理产品很重要。

在选择的时候，一定要选择不会改变阴道PH值、无毒副作用的护理产品，比如欧姗.臭氧抗菌剂，呵护女性私处健康效果不错。欧姗.臭氧抗菌剂与传统的私处护理产品不同，它不含药物成分，也不会改变阴道的PH值，更不会有耐药性。欧姗.臭氧抗菌剂主要成分臭氧是强氧化剂，它能够在短时间内快速杀灭细菌、真菌、病毒、滴虫等病原微生物，发挥作用后，迅速还原成氧，可供细胞，组织吸收利用，加速局部组织血液循环，促进伤口愈合，抑制厌氧菌生长，减轻局部炎症。欧姗打破了传统妇科洗液的弊端，是安全性和杀菌效果兼顾的理想型女性私处护理产品，为女性健康提供安全呵护。

通过以上内容的介绍，相信大家对下身异味白带发黄已经有所了解了。白带异常不可小视，但也不要太过着急，只要平时注意私处卫生，经常换洗内裤，一般情况下是可以很快恢复健康的。