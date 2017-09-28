为什么会出现水样白带

2017-09-28 来源：

核心提示：白带异常中有多种表现形式，水样白带就是一种。那么，为什么会出现水样白带呢？

多数女生对于自身的白带情况都不是很了解。一般正常女性的白带应该是微酸性的黏稠物，颜色应呈蛋清透明或乳白色，微酸味，具有预防感染的作用。只有在发生细菌感染或是疾病感染后才会出现白带异常。白带异常中有多种表现形式，水样白带就是一种。那么，为什么会出现水样白带呢？

对于为什么会出现水样白带这个问题，相关专家指出，阴道出水的“水样白带”，可能是阴道炎、子宫颈炎、子宫肌瘤等引起这种现象。如果出现这种情况，应该要先检查确定有无器官上的问题，排除子宫颈癌或子宫内膜癌、卵巢癌的风险。

女性如果平时有喝蔬果汁的习惯，蔬果汁比较寒，就容易导致“脾虚湿盛”体质，身体水分代谢调节出现问题，加上平时少动久坐、高血糖及盆腔血液循环不佳，水性白带是血液循环不良的预兆，所以建议这类人群改变饮食，以免体质虚冷新陈代谢又减慢。

女性的子宫内膜或阴道内膜组织等都是腺体组织，所以很容易有水状的分泌物，尤其是女性的子宫卵巢等都很容易受荷尔蒙影响，个性敏感一点的女性，很容易受到情绪影响荷尔蒙，造成子宫颈、子宫内膜产生分泌物，这是分泌物难控制的原因之一。

对于妇科疾病女性要引起足够的重视，如果有分泌物，要先做子宫颈抹片检查、子宫和卵巢的检查，排除掉子宫或卵巢有器质上的问题，如子宫或卵巢的异常或癌病变。

日常养成良好的个人洗护习惯，用温水清洗外阴及肛周，尽量避免使用药物性较强的洗护产品。女性朋友们在进行日常的私处护理时，还是选择成分天然的绿色产品，比如欧姗.臭氧抗菌剂。欧姗的主要成分为臭氧和天然植物精油，不属于药物成分，不会改变阴道PH值，更不会有耐药性。臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫力等功效;而天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。因此，欧姗是女性朋友们较为放心的选择。

女人的身体极易受到外界环境的影响而发生不适症状，尤其天气变化易导致小腹受凉。从而引发一系列妇科疾病。小腹受凉正是为什么会出现水样白带的因素之一。所以，女性朋友们天冷时节要注意防寒保暖。